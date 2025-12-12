Razorne poplave pogodile Vašington i zapadnu Kanadu, desetine hiljada evakuirano

Bujne poplavne vode pretvorile su poljoprivredno zemljište u ogromne bazene, srušile mostove i ostavile ljude nasukane u četvrtak, a izdate su naredbe za evakuaciju desetina hiljada stanovnika države Vašington i vlasti koje se nadaju da će nasipi spriječiti daleko veću štetu. - Nivoi poplava koje posmatramo potencijalno su historijske prirode, tako da samo želimo naglasiti koliko je situacija ozbiljna - rekao je guverner Bob Ferguson na konferenciji za novinare u četvrtak, dan nakon što je proglasio vanredno stanje na nivou države. Oko 78.000 stanovnika velike poljoprivredne regije sjeverno od Seattlea dobilo je naredbu da evakuišu poplavnu ravnicu rijeke Skagit, rekli su zvaničnici. Duž rijeke u Mount Vernonu, timovi su u četvrtak kucali na vrata u nizinskim područjima kako bi ih obavijestili o obavještenjima o evakuaciji, saopštile su gradske vlasti.

Alarmantno stanje . AP Alarmantno stanje . AP

Dalje na sjeveru, blizu granice SAD i Kanade, Sumas, Nooksack i Everson su evakuirani nakon što su bili poplavljeni poplavnom vodom, dok je granični prijelaz u Sumasu bio zatvoren, prema okrugu Whatcom. Gradonačelnik Sumasa Bruce Bosch rekao je da je veći dio grada "devastiran" visokim vodama samo četiri godine nakon slične poplave. Desetine puteva su poplavljene ili odnesene širom države, od kojih neki nisu imali obilaznicu ili procijenjeno vrijeme za ponovno otvaranje. U četvrtak navečer, guverner Kalifornije Gavin Newsom poslao je 150 članova vatrogasne i spasilačke ekipe u pomoć Vašingtonu. Obilne kiše i poplave uništile su najmanje tri mosta u planinama sjeverozapadne Montane, gdje je u crkvi u malom gradu Libbyju otvoreno sklonište za hitne slučajeve. Rijeka Snohomish porasla je za skoro 30 centimetara više od svog rekorda u slikovitom gradu u četvrtak, dok je rijeka Skagit porasla tek nešto manje od prethodnog rekorda u planinskom gradu Concreteu u četvrtak ujutro, prema Nacionalnoj službi za predviđanje vode.

Voda do koljena . AP Voda do koljena . AP

Voda je stala neposredno prije nego što je ušla u kuću Mariah Brosa na uzdignutoj obali rijeke u Concreteu, ali je bijesna voda ipak udarala krhotine o kuću i uništila službeni automobil njenog zaručnika, rekla je. Iako su ažurirane projekcije niže od prethodnih procjena, i dalje se očekivalo da će rijeka u petak premašiti rekordni nivo u Mount Vernonu. Poplave iz rijeke dugo muče Mount Vernon, najveći grad u okrugu sa oko 35.000 stanovnika. Poplave 2003. godine raselile su stotine ljudi. Zid od poplava koji štiti centar grada prošao je veliki test 2021. godine, kada je rijeka dostigla rekordni nivo. Voda je bila u podnožju zida od kasnog četvrtka ujutro, rekao je Donovan.

Nivo vode raste . AP Nivo vode raste . AP