Orban bijesan: Vladavina prava u Evropskoj uniji dolazi kraju

Na današnjem glasanju u Briselu zemlje članice EU bi trebale donijeti odluku o dugoročnom zamrzavanju imovine ruske centralne banke, o čemu se oglasio premijer Mađarske Viktor Orban i poprilično burno reagovao.

Između ostalog, Orban je rekao kako će se u podne održati pismeno glasanje koje će nanijeti nepopravljivu štetu Evropskoj uniji.

- Danas, Brisel prelazi Rubikon. Predmet glasanja je zamrznuta ruska imovina, o kojoj su države članice EU do sada glasale svakih šest mjeseci i donosile jednoglasnu odluku. Današnjom procedurom, Brisel jednim potezom pera ukidaju zahtjev za jednoglasnošću, što je očigledno nezakonito - rekao je Orban.

Mađarski premijer ističe i kako današnjom odlukom, vladavina prava u Evropskoj uniji dolazi kraju, a evropski lideri se stavljaju iznad pravila.

- Umjesto da osiguravaju poštivanje ugovora EU, Evropska komisija sistematski siluje evropsko pravo. To čini kako bi nastavila rat u Ukrajini, rat koji se očigledno ne može dobiti. Sve se ovo dešava usred bijela dana, manje od sedmicu dana prije sastanka Evropskog vijeća, najvažnijeg tijela Unije za donošenje odluka koje okuplja šefove država i vlada. Ovim se vladavina prava u Evropskoj uniji zamjenjuje vladavinom birokrata. Drugim riječima, uspostavljena je briselska diktatura. Mađarska protestuje protiv ove odluke i učinit će sve što je u njenoj moći da uspostavi zakonit poredak - poručuje Orban.

Inače, Evropska komisija je predložila korištenje odredbe Ugovora EU, Člana 122, kako bi se imovina zamrznula na neodređeno vrijeme. Ova odredba daje vladama EU odriješene ruke da usvoje bilo koje mjere koje smatraju potrebnim, kvalifikovanom većinom, kako bi se riješila teška ekonomska situacija u EU.

Sporazum o zamrzavanju ruske imovine na neodređeno vrijeme eliminisao bi ključni rizik za plan njenog korištenja za finansiranje Ukrajine, jer Mađarska i Slovačka više ne bi imale moć veta na produženje zamrzavanja svakih šest mjeseci kao sada.