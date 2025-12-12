Migrant bježao od policije, pa se sakrio u božićne jaslice, evo kako je otkriven

U italijanskom gradiću Galatone desio se nevjerovatan pokušaj bijega od policije kada je 38-godišnji migrant iz Gane pokušao da se sakrije od vlasti glumeći jednu od figura u božićnim jaslicama postavljenim na gradskom trgu. Muškarac je bio u bijegu zbog presude za napad i opiranje hapšenju, no njegova je varka na kraju otkrivena, piše Telegraph.

Fotografije s mjesta događaja prikazuju ga kako stoji u pozadini jaslica ispruženih ruku, kao da pokušava oponašati jedan od kipova u prirodnoj veličini koji su činili scenu. Smjestio se među bale slame i amfore, desno od Josipa i Marije, koji se nalaze pored praznih jaslica u koje će se na Božić položiti lik malog Isusa.

Bjegunčeva gluma razotkrivena je kada je gradonačelnik Flavio Filoni, prolazeći trgom Piazza Crocifisso (Trg Raspeća), primijetio neočekivani pokret unutar blagdanske scene.

- Dok sam prolazio pored jaslica, koje je postavila naša turistička zajednica, primijetio sam figuru za koju sam isprva mislio da je dio scene. No onda sam, krajičkom oka, vidio da se figura pomiče - izjavio je Filoni.

Gradonačelnik je odmah pozvao policiju. Bjegunac je uhapšen i odveden u zatvor u obližnjem gradu Lecceu, gdje će odslužiti kaznu od devet mjeseci i 15 dana, na koju ga je osudio sud u Bologni.

- Zahvaljujući brzoj intervenciji naše lokalne policije, državne policije i karabinjera, bilo je moguće identificirati ovu osobu, za koju se ispostavilo da je traženi bjegunac. Veliko hvala svim muškarcima i ženama koji s predanošću čuvaju našu sigurnost - napisao je gradonačelnik na Facebooku.