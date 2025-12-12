Tramp nikad žešće kritizirao Evropu: Odbrusila mu Fon der Lajen

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen poručila je da se Donald Tramp ne bi smio miješati u evropsku demokratiju, reagujući na oštre kritike koje je američki predsjednik proteklih dana uputio Evropi. Njena izjava uslijedila je nakon objave nove američke Strategije nacionalne sigurnosti, koja je izazvala zabrinutost u Briselu, piše Politico.

Fon der Lajen je naglasila da odluka o vodstvu jedne zemlje pripada isključivo njenim građanima.

Vođa zemlje

– Nije na nama, kada su izbori u pitanju, da odlučujemo ko će biti vođa zemlje, već na narodu te zemlje… To je suverenitet birača i on se mora zaštititi – izjavila je.

– Niko drugi se ne bi smio miješati, u to nema nikakve sumnje – dodala je, direktno komentarišući spornu američku strategiju objavljenu prošle sedmice.

Nova američka strategija sadrži tvrdnje koje su naišle na odobravanje krajnje desnice u Evropi, poput mađarskog premijera Viktora Orbana, ali i Rusije. U dokumentu se navodi da se Evropa u narednih 20 godina suočava s “civilizacijskim nestankom”. Također se kritiziraju evropski pokušaji suzbijanja krajnje desnih stranaka, nazivajući ih političkom cenzurom, te se otvoreno govori o “poticanju otpora trenutnoj evropskoj putanji unutar evropskih nacija”.

Fon der Lajen je istaknula da je upravo zbog ovakvih prijetnji EU predložila paket mjera poznat kao Štit za demokratiju, čiji je cilj jačanje borbe protiv stranog uplitanja na internetu, posebno tokom izbora.

Iako je navela da je uvijek imala “vrlo dobar radni odnos” s američkim predsjednicima, uključujući i sadašnjeg, predsjednica Komisije poručila je da se Evropa treba okrenuti sebi.

– Od srca sam uvjerena transatlantistica. Ali šta je zaista važno? Važno je da budemo ponosni što smo Evropska unija, da se oslonimo na vlastitu snagu i da se suočimo s izazovima koje imamo – rekla je.

Naša snaga

– Naravno, naš odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama se promijenio. Zašto? Zato što se i mi mijenjamo. I važno je da imamo na umu: koji je naš položaj? Koja je naša snaga? Radimo na tome. Budimo ponosni na to. Zauzmimo se za ujedinjenu Evropu. To je naš zadatak… da gledamo na sebe i budemo ponosni na sebe – zaključila je fon der Lajen, uz aplauz publike.

Reakcija iz Brisela uslijedila je nakon što je američki predsjednik u intervjuu za Politico Evropu opisao kao “propadajuću” skupinu nacija koju vode “slabi” ljudi.

– Mislim da su slabi – rekao je Tramp o evropskim predsjednicima i premijerima, dodavši: – Mislim da ne znaju šta učiniti. Evropa ne zna šta učiniti.

Ironično, Politico je nedavno proglasio Donalda Trampa najmoćnijom osobom koja oblikuje evropsku politiku, svrstavajući ga na vrh svoje godišnje liste pojedinaca s najvećim utjecajem na smjer Evrope u narednoj godini.