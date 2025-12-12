Djevojčica-nevjesta pošteđena pogubljenja u Iranu nakon isplate krvnog novca

Djevojčica-nevjestа koja je ovog mjeseca trebala biti pogubljena u Iranu zbog smrti svog supruga pošteđena je smrtne kazne nakon što su njegovi roditelji prihvatili isplatu od oko 70.000 funti u zamjenu za oprost.

"Oko za oko, zub za zub"

Goli Kouhkan (25) nalazi se na smrtnom hodniku u centralnom zatvoru Gorgan na sjeveru Irana već sedam godina. Sa 18 godina uhapšena je zbog navodnog učešća u ubistvu svog nasilnog supruga, Alireze Abila, u maju 2018. godine, te osuđena po principu qisasa – odmazde po principu „oko za oko“.

Mai Sato, specijalna izvjestiteljica UN-a za stanje ljudskih prava u Iranu, izjavila je:

„Sjajno je što Kouhkan neće biti pogubljena – jedan život je spašen… ali to ne rješava suštinski problem zakona o qisasu, koji je u suprotnosti s brojnim međunarodnim standardima.“

Sato je, zajedno s još tri stručnjaka UN-a, ranije ovog mjeseca saopćila da ovaj slučaj „ilustrira sistemsku rodnu diskriminaciju s kojom se suočavaju žene žrtve dječijih brakova i porodičnog nasilja unutar iranskog krivičnopravnog sistema“.

Ghatei je rekao da su mu se, nakon što je Guardian objavio priču o Kouhkan, javljale organizacije i pojedinci iz cijelog svijeta, te da je međunarodni pritisak odigrao važnu ulogu u spašavanju njenog života.

„Iranski režim pokušava ušutkati ljude“, rekao je. „Kada se počne podizati svijest [o slučajevima poput Kouhkaninog], ponekad dolazi do ogromnog pritiska međunarodnih institucija, što povećava šanse da se egzekucije zaustave. Uloga mainstream medija u ovom slučaju je ogromna – nevjerovatna.“

Između 2010. i 2024. godine u Iranu je pogubljena najmanje 241 žena, od čega je 114 bilo osuđeno na qisas zbog ubistva. Većina pogubljenih žena u dokumentovanim slučajevima ubila je svog muža ili intimnog partnera. Mnoge od njih bile su žrtve porodičnog nasilja ili dječijeg braka, ili su djelovale u samoodbrani.

Prema dostupnim podacima, Iran pogubljuje najviše žena na svijetu. Amnesty International navodi da je prošle godine u toj zemlji pogubljeno najmanje 30 žena. Do sada je u 2025. godini pogubljeno najmanje 42 žene – 18 zbog ubistva svojih muževa, uključujući dvije dječije nevjeste – prema podacima organizacije Iran Human Rights.

U novembru je Guardian kao prvi međunarodni medij objavio da će Kouhkan, neprijavljena pripadnica iranske balučke manjine, biti pogubljena vješanjem ukoliko ne uspije prikupiti 10 milijardi tomana (oko 80.000 funti) za isplatu porodici žrtve. Prema iranskom zakonu, porodica žrtve može oprostiti osuđeniku u zamjenu za krvni novac – novčanu naknadu u slučajevima ubistva ili teških tjelesnih povreda.

U saopćenju objavljenom prošlog mjeseca, Mahmood Amiry-Moghaddam, direktor organizacije Iran Human Rights, izjavio je:

„Iznos krvnog novca određen u ovom slučaju višestruko je veći od zvanične tarife – to je nemoguća suma za mladu, neprijavljenu Balučku iz siromašne sredine, koju je pritom odbacila i vlastita porodica.“

Godinama trpjela nasilje

Prisiljena da se uda za svog rođaka sa 12 godina, Kouhkan je ostala trudna sa 13 i rodila sina. Godinama je trpjela fizičko i psihičko zlostavljanje. Na dan kada je njen suprug ubijen, Kouhkan ga je zatekla kako tuče njihovog sina, tada petogodišnjaka. Pozvala je suprugovog rođaka, Mohammada Abila, u pomoć. Kada je on stigao, izbila je svađa koja je završila smrću njenog muža. Prema navodima Iran Human Rightsa, Abil se i dalje nalazi na smrtnom hodniku.

Kouhkanin advokat potvrdio je u objavi na Instagramu 9. decembra da je prvobitni iznos od 10 milijardi tomana smanjen na 8 milijardi te da je taj novac prikupljen putem donacija. U videu koji je objavila agencija Mizan News vidi se kako Kouhkanini svekar i svekrva potpisuju dokumente.

Prema riječima Mehdija Ghateija, osnivača fondacije Qasim Child Foundation, humanitarne organizacije registrovane u Australiji koja je pokrenula kampanju prikupljanja sredstava za Kouhkan, ona se nada da će se po izlasku iz zatvora ponovo ujediniti sa svojim sinom. U skladu s iranskim zakonom, Kouhkanin sin ima pravo na 2 milijarde tomana od ukupnog iznosa krvnog novca, što je, kako je rekao Ghatei, „dobra suma za započinjanje novog života“.