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Objavljene nove fotografije s Epstinova imanja: Na njima se vidi i Tramp

Na jednoj su prikazani kondomi s Trampovim likom

Objavljene nove fotografije s Epstinovog imanja - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

12.12.2025

Na sjednici Nadzornog odbora Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država prikazane su fotografije pronađene na imanju Džefrija Epstina, a na njima se vide predsjednik Donald Tramp, bivši predsjednik Bil Klinton, Stiv Benon, Bil Gejts, Ričard Branson i druge javne ličnosti.

19 fotografija

Odbor je objavio ukupno 19 fotografija za koje tvrdi da potiču iz Epstinove imovine, potvrđujući da je Epstin godinama bio povezan sa širokim spektrom moćnih i utjecajnih ljudi.

Jedna od fotografija prikazuje zdjelu s kondomima na kojoj je karikatura Trampovog lica, uz natpis "Trampov kondom 4,50 dolara". Na svakom kondomu nalazi se njegova slika i tekst: "Ja sam ogroman".

Druga fotografija prikazuje Trampa u društvu šest žena čija su lica redigovana, dok se na drugim slikama vide Stiv Benon i Epstin kako poziraju pred ogledalom, Bil Klinton sa Epstinom, Gislejn Maksvel i još jedan par.

Nijedna od objavljenih fotografija ne prikazuje seksualno nedolično ponašanje, niti se vjeruje da uključuju maloljetne djevojčice. Još nije poznato kada su nastale, gdje su snimljene niti ko ih je fotografisao.

Fotografije je pribavio odbor predvođen republikancima, kao dio šire istrage. Do sada su objavili desetine hiljada dokumenata, e-mailova i komunikacija dobijenih iz Epsteinove ostavštine, koje otvaraju nove pravce istraživanja.

Kondomi s Trampovim likom. Oversight Dems

Zastupnik Robert Garsija, vodeći demokrat u Nadzornom odboru, saopćio je da najnoviji materijal iz imanja sadrži "preko 95.000 fotografija, uključujući slike bogatih i moćnih muškaraca koji su provodili vrijeme s Epstinom", te "hiljade fotografija žena i Epstinove imovine".

Objavljivanje mailova

Veze Donalda Trampa i Epstina odavno su poznate – bili su dio istih društvenih krugova u Njujorku i Palm Biču. Tramp nije optužen ni za kakvo krivično djelo, a on i njegov tim ranije su Epstina opisivali kao "čudaka" kojeg je Tramp izbacio iz svog kluba.

U nedavno objavljenoj seriji e-mailova, Epstin je tvrdio da je Tramp "proveo sate" s jednom od njegovih najpoznatijih tužiteljica, Virdžinijom Džufri.

CNN-ov pregled hiljada Epstinovih e-mailova pokazuje da je Epstein godinama spominjao Trampa – ponekad analizirajući njegovo ponašanje, ponekad ogovarajući, a ponekad pokušavajući predstaviti sebe kao osobu koja ima poseban uvid u čovjeka koji je postao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.

# BILL CLINTON
# STEVE BANNON
# RICHARD BRANSON
# DONALD TRUMP
# JEFFREY EPSTEIN
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