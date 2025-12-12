Objavljene nove fotografije s Epstinova imanja: Na njima se vidi i Tramp

Na sjednici Nadzornog odbora Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država prikazane su fotografije pronađene na imanju Džefrija Epstina, a na njima se vide predsjednik Donald Tramp, bivši predsjednik Bil Klinton, Stiv Benon, Bil Gejts, Ričard Branson i druge javne ličnosti.

19 fotografija

Odbor je objavio ukupno 19 fotografija za koje tvrdi da potiču iz Epstinove imovine, potvrđujući da je Epstin godinama bio povezan sa širokim spektrom moćnih i utjecajnih ljudi.

Jedna od fotografija prikazuje zdjelu s kondomima na kojoj je karikatura Trampovog lica, uz natpis "Trampov kondom 4,50 dolara". Na svakom kondomu nalazi se njegova slika i tekst: "Ja sam ogroman".

Druga fotografija prikazuje Trampa u društvu šest žena čija su lica redigovana, dok se na drugim slikama vide Stiv Benon i Epstin kako poziraju pred ogledalom, Bil Klinton sa Epstinom, Gislejn Maksvel i još jedan par.

Nijedna od objavljenih fotografija ne prikazuje seksualno nedolično ponašanje, niti se vjeruje da uključuju maloljetne djevojčice. Još nije poznato kada su nastale, gdje su snimljene niti ko ih je fotografisao.

Fotografije je pribavio odbor predvođen republikancima, kao dio šire istrage. Do sada su objavili desetine hiljada dokumenata, e-mailova i komunikacija dobijenih iz Epsteinove ostavštine, koje otvaraju nove pravce istraživanja.