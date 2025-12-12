Moskva na meti opasnih projektila: Ukrajina dobija balističku raketu koju ruska odbrana neće moći da presretne

Glavni konstruktor kompanije Fire Point Denis Štilerman u komentaru za BBC Ukrajina poručio je da je Ukrajini "suštinski neophodno da ima sopstvenu balističku raketu kako ne bi zavisila od političkih odluka partnera".

Štilerman je rekao da kompanija planira završiti sve formalne procedure za uvođenje u naoružanje nove ukrajinske balističke rakete FP-7 do kraja tekuće godine. Dodao je da se FP-7 razvija kao brzinska raketa koja treba odgovarati nivou sistema klase S-400.

Navodi se da se ovaj kompleks razvija kao sredstvo sposobno da savlada ruske sisteme protivvazdušne odbrane oko Moskve, ali i kao instrument čije korištenje neće zahtijevati međunarodne saglasnosti.

Prema riječima glavnog konstruktora, raketa FP-7 imat će nadzvučnu brzinu pri ulasku u cilj, veću od 1.200 metara u sekundi. Zahvaljujući toj brzini i kompozitnim materijalima, njeno presretanje ruskom protivvazdušnom odbranom bit će "malo vjerovatno".

Štilerman je naveo da je projekat već prošao ključne razvojne faze: kompanija je samostalno rekonstruisala konstrukciju jednog od modula raketa S-300/S-400, izradila pogonske sisteme i razvila vlastiti motor. Trenutno FP-7 prolazi proces kodifikacije u specijalizovanim naučnim ustanovama Ministarstva odbrane.

Ističe se da bi, ukoliko država donese odluku o narudžbi, serijska proizvodnja mogla početi već u proljeće 2026. godine. Prognoze ukazuju da bi mjesečno mogli biti proizvedeni "na stotine" ovih balističkih raketa.

Tehnička direktorica kompanije Irina Tereh naglasila je da je Ukrajina već sada sposobna koristiti FP-dronove u stotinama. Dodala je da kompanija još nije dostigla mogućnost lansiranja u hiljadama, te da je maksimalni kapacitet oko 300 bespilotnih letjelica FP‑1 dnevno.

Ukrajinsko oružje

Ranije je UNIAN objavio da su ukrajinski vojnici razvili više taktika primjene dronova protiv ruske pješadije.

Navodi se da se koriste dronovi sa zvučnicima koji stvaraju lažan utisak na terenu, poput reprodukovanja zvukova vojne tehnike, što "primorava Rusku Federaciju da podiže u nebo svoje izviđačke dronove".

Ukrajina koristi i kopnene dronove koji se skrivaju duž puteva kretanja ruskih snaga i provjeravaju prisustvo vozila.

Dronovi za Migove

Ambasador Ukrajine u Poljskoj Vasilij Bodnar izjavio je da Poljska može dobiti ukrajinske dronove u zamjenu za isporuku Ukrajini lovaca MiG‑29.

Bodnar je rekao da se radi o "savremenoj opremi dronova, koja se dobro pokazala i može da ojača odbrambenu sposobnost Poljske". Nije iznosio više detalja o transferu aviona, naglašavajući da Rusija pažljivo prati ovakve izjave i da bi "preterano detaljni podaci mogli da naškode saradnji Ukrajine i Poljske".