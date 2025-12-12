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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp tvrdi da su se tajlandski i kambodžanski lideri dogovorili o prekidu borbi

Obje zemlje su spremne za mir i nastavak trgovine sa Sjedinjenim Američkim Državama, kazao je

Donald Tramp. AP Photo/Evan Vucci

Anadolija

12.12.2025

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u petak da su se lideri Tajlanda i Kambodže složili da prekinu obnovljene borbe i vrate se mirovnom sporazumu koji je pomogao postići.

Tramp je rekao da je njegov "vrlo dobar razgovor" s tajlandskim premijerom Anutinom Čarnvirakulom i kambodžanskim premijerom Hunom Manetom rezultirao dogovorom.

- Složili su se da večeras prekinu svu pucnjavu i da se vrate prvobitnom mirovnom sporazumu postignutom sa mnom i njima, uz pomoć velikog premijera Malezije, Anwara Ibrahima - rekao je na svojoj platformi Truth Social.

- Bomba pored puta koja je prvobitno ubila i ranila brojne tajlandske vojnike bila je nesreća, ali Tajland je ipak vrlo snažno uzvratio. Obje zemlje su spremne za mir i nastavak trgovine sa Sjedinjenim Američkim Državama. Čast mi je raditi s Anutinom i Hunom u rješavanju onoga što je moglo prerasti u veliki rat - dodao je.

Granični sukobi

Granični sukobi između Tajlanda i Kambodže raselili su oko 700.000 ljudi s obje strane granice, a broj poginulih porastao je na 23 od ponedjeljka, prema zvaničnicima i lokalnim medijima.

Dvije zemlje su u oktobru u Kuala Lumpuru potpisale mirovni sporazum, u prisustvu Donalda Trampa i malezijskog premijera Anwara Ibrahima, koji je suspendovan nakon što su tajlandski vojnici teško povrijeđeni u eksploziji nagazne mine u pograničnoj provinciji.

Susjedi imaju dugogodišnji granični spor koji je doveo do ponovljenih sukoba, uključujući i onaj u julu, kada je poginulo najmanje 48 ljudi.

Napori za deeskaliciju

Malezijski premijer Anvar Ibrahim, koji predsjedava Asocijacijom zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) za 2025. godinu, rekao je da je s Trampom razgovarao o sukobu između Kambodže i Tajlanda, kao i o bilateralnim odnosima i globalnim pitanjima od zajedničkog interesa, prema saopštenju na američkoj platformi društvenih medija Facebook u petak.

Kuala Lumpur je spreman da "podrži napore za deeskalaciju situacije, zaštitu civila i pomoć u obnavljanju regionalne stabilnosti, u skladu s duhom dobrosusjedstva ASEAN-a", rekao je.

Anvar je također rekao da će Malezija uskoro sazvati specijalni sastanak ministara vanjskih poslova ASEAN-a "kako bi procijenili situaciju i podržali mjere deeskalacije".

# KAMBODŽA
# TAJLAND
# SAD
# DONALD TRUMP
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