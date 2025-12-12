Pakistanski premijer izgubio živce zbog Putina: Čekao ga 40 minuta pa mu upao na sastanak

Na međunarodnom forumu u Turkmenistanu, kojim se obilježava 30. godišnjica trajne neutralnosti zemlje 12. decembra, pakistanski premijer Šehbaz Šarif trebalo je da se sastane sa ruskim liderom Vladimirom Putinom na marginama događaja. Međutim, planirani susret dobio je neočekivani obrt.

Prema video-snimku koji je podijelio RT India, nakon što je 40 minuta čekao u susjednoj sobi sa ministrom vanjskih poslova Išakom Darom, Šarif je odlučio da uđe u prostoriju u kojoj je Putin razgovarao sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, nadajući se da će osigurati makar kratku interakciju, budući da je njegov planirani bilateralni sastanak sa ruskim vođom odložen, prenosi ndtv.com.