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ŠOKANTAN SNIMAK

Pakistanski premijer izgubio živce zbog Putina: Čekao ga 40 minuta pa mu upao na sastanak

Video-snimak se brzo proširio internetom, uz brojne podrugljive komentare na račun pakistanskog premijera, ali i kritike Putina

Putin i Šarif. AP

M. Až.

12.12.2025

Na međunarodnom forumu u Turkmenistanu, kojim se obilježava 30. godišnjica trajne neutralnosti zemlje 12. decembra, pakistanski premijer Šehbaz Šarif trebalo je da se sastane sa ruskim liderom Vladimirom Putinom na marginama događaja. Međutim, planirani susret dobio je neočekivani obrt.

Prema video-snimku koji je podijelio RT India, nakon što je 40 minuta čekao u susjednoj sobi sa ministrom vanjskih poslova Išakom Darom, Šarif je odlučio da uđe u prostoriju u kojoj je Putin razgovarao sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, nadajući se da će osigurati makar kratku interakciju, budući da je njegov planirani bilateralni sastanak sa ruskim vođom odložen, prenosi ndtv.com.

Navodno je otišao otprilike 10 minuta kasnije.

Video-snimak se brzo proširio internetom, uz brojne podrugljive komentare na račun pakistanskog premijera, ali i kritike Putina, budući da je ruski predsjednik poznat po tome da sagovornike i kremaljske goste često ostavlja da čekaju na dogovoreni susret, ponekad i po nekoliko sati.

Sam forum predstavlja važan događaj za Turkmenistan, čija službeno priznata trajna neutralnost, koju je jednoglasno podržala Generalna skupština UN 12. decembra 1995. godine, obavezuje zemlju da ostane izvan vojnih saveza, izbjegava učešće u sukobima osim u samoodbrani i uopšteno zabranjuje strane vojne baze na svojoj teritoriji.

# PAKISTAN
# SHEHBAZ SHARIF
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
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