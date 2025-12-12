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ŠEFICA EU DIPLOMATIJE

Kalas: EU dogovorila "neograničenu imobilizaciju" ruske imovine

EU je upravo odlučila da na neodređeno vrijeme imobilizira rusku imovinu, izjavila je

Kaja Kallas. Anadolija

Anadolija

12.12.2025

EU je u petak odlučila da "na neodređeno vrijeme imobilizira" rusku imovinu koja se drži u Evropi, objavila je šefica za vanjsku politiku Kaja Kalas.

- EU je upravo odlučila da na neodređeno vrijeme imobilizira rusku imovinu. Ovo osigurava da do 210 milijardi eura (246 milijardi dolara) ruskih sredstava ostane na tlu EU, osim ako Rusija u potpunosti ne plati reparacije Ukrajini za štetu koju je prouzrokovala - rekla je Kalas na X-u.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pozdravila je odluku, naglašavajući da ovo šalje "snažan signal" Rusiji da će njeni troškovi nastaviti rasti sve dok rat traje.

- Na oktobarskom sastanku #EUCO (Evropskog vijeća), lideri EU su se obavezali da će rusku imovinu držati imobiliziranom dok Rusija ne završi svoj rat agresije protiv Ukrajine i ne nadoknadi prouzrokovanu štetu. Danas smo ispunili tu obavezu - rekao je predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta na X-u.

Odluka dolazi u trenutku kada blok ima za cilj da oslobodi 90 milijardi eura za Ukrajinu, bilo direktnim zaduživanjem sredstava ili korištenjem ruske imovine zamrznute pod sankcijama u Euroclearu.

Belgija, koja je domaćin Eurocleara — glavnog depozitara za zamrznutu rusku imovinu u EU — izrazila je rezerve prema planu, strahujući da bi se zemlja mogla suočiti s pravnim izazovima i sama snositi finansijsku odgovornost. Belgijska vlada insistirala je na nekoliko izmjena početnog prijedloga Evropske komisije kako bi se suprotstavila potencijalnim finansijskim i pravnim rizicima i bolje zaštitila Euroclear.

U međuvremenu, ruska centralna banka u petak je saopštila da su planovi EU da koristi zamrznutu imovinu nezakoniti i zaprijetila da će osporiti prijedlog.

# EU
# RUSIJA
# KAJA KALLAS
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