Završeno suđenje Brajanu Volšu, čeka se odluka porote

Porota je u petak počela razmatrati presudu na suđenju Brajanu Volšu (Brian Walshe) za ubistvo Beograđanke Ane Volš (Ana Walshe), izvještava CBS News. Riječ je o poroti koju čini šest žena i šest muškaraca, a koja treba odlučiti da li je stanovnik Masačusetsa kriv za ubistvo supruge u njihovoj kući u Kohasetu. Tužilaštvo tvrdi da je Volš ubio i zatim raskomadao suprugu na dan Nove godine 2023, dok odbrana insistira da je suprugu zatekao mrtvu u krevetu i da je u panici reagovao. Završne riječi iznijeli su pomoćnica okružnog tužioca En Jas (Anne Kaczmarek) i advokat Lari Tipton (Larry Tipton). Tvrdnje odbrane Odbrana tvrdi da je Ana Volš iznenada umrla od prirodnih uzroka i da tužilaštvo nije dokazalo da ju je suprug ubio. - Postoje dokazi da je lagao policiji, postoje dokazi da je pretraživao internet, postoje dokazi da je odlagao tijelo", rekao je Tipton. "Ali ne postoji dokaz u svim materijalima koje ste čuli da je ikada pomislio da joj naudi, ženi koju je volio. On je naveo da su pretrage o ubistvu i čišćenju tijela napravljene šest sati nakon Anine smrti, što po njemu ne ukazuje na planiranje zločina.

- Zašto čovjek tada pretražuje ako je namjeravao da ubije suprugu? Gdje su dokazi o predumišljaju? - upitao je. Odbrana tvrdi i da u spavaćoj sobi i obližnjim kupatilima nije pronađena krv. - U toj kući se nije dogodilo ništa nasilno - rekao je Tipton. Takođe je odbacio tvrdnje o navodnoj aferi Ane Volš s agentom za nekretnine.



- Ne postoje nikakvi podaci u digitalnim zapisima... da je gospodin Volš ikada vidio bilo šta između svoje supruge i Vilijama Fastova - rekao je. Tipton je završio ističući da je Volš volio suprugu. - Nema dokaza da je imao namjeru da ubije Anu Volš. Ni jednog. Gospodin Volš nije kriv - rekao je. Tvrdnje tužilaštva Tužilac En Jas rekla je da je Brajan Volš namjeravao da ubije suprugu zbog lošeg braka i finansijskih problema. - Ana Volš je mrtva jer ju je on ubio - rekla je Jas, ukazujući na optuženog. Ona je poručila da tvrdnja o prirodnoj smrti nema nikakvog smisla. - Reći da je Ana Volš umrla od prirodnih uzroka je protiv zdravog razuma - izjavila je.

- Bila je u odličnom stanju. Optuženi je policiji rekao da je Ana bila snažna, srpska žena. Jas tvrdi da je Volš izmislio priču o izgubljenom telefonu kako bi bio nedostupan dva dana i kako bi imao vremena da ukloni tragove. - Nije mogao da dozvoli da se tijelo Ane pronađe jer Ana nije umrla prirodnom smrću - rekla je. Poroti je poručila: - Postoji samo jedna presuda: Proglasite optuženog krivim za ubistvo prvog stepena sa predumišljajem. Volš nije svjedočio Odbrana je iznenada odlučila da završi slučaj bez njegovog svjedočenja, iako je, prema riječima sudije Dajan Frenijer (Diane Freniere), prvobitno planirao govoriti pred porotom.