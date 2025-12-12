Uhapšena žena koja je prije dvije godine dobila Nobela za mir

Iranska aktivistica za ljudska prava i dobitnica Nobelove nagrade za mir Narges Mohamadi uhapšena je u Iranu i mora odmah biti puštena, priopćio je norveški Nobelov odbor, koji dodjeljuje ovu prestižnu nagradu.

Zaklada koja nosi njeno ime saopćila je da je Mohamadi uhapšena u Mašhadu, oko 680 kilometara sjeveroistočno od Teherana, dok je prisustvovala komemoraciji za advokata za ljudska prava koji je nedavno pronađen mrtav pod nejasnim okolnostima.

Šta se događalo na komemoraciji?

46-godišnji advokat Khosrow Alikordi pronađen je mrtav ranije ovog mjeseca u svom uredu, a pokrajinski zvaničnici tvrde da je preminuo od srčanog udara. Više od 80 advokata potpisalo je izjavu u kojoj traže više informacija o smrti svog kolege.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka koja navodno prikazuje Mohamadi s mikrofonom, kako doziva okupljene bez hidžaba ili marame na glavi. Ona je potaknula okupljene da skandiraju ime Majidreze Rahnavarda, muškarca kojeg su vlasti objesile s dizalice u javnom pogubljenju 2022. godine.

Hasan Hoseini, čelnik Mašhada, potvrdio je da su tužitelji naredili sigurnosnim zvaničnicima da privremeno uhapse nekoliko učesnika komemoracije nakon što su uzvikivali slogane koji "krše norme", javila je iranska državna televizija.

Lani puštena iz zatvora

Mohamadi je prethodno služila nekoliko zatvorskih kazni po optužbama, uključujući širenje propagande protiv Islamske Republike. Prošle godine je puštena iz teheranskog zatvora Evin nakon što joj je suspendovana kazna zbog liječenja.

Mohammadi je 2023. godine nagrađena Nobelovom nagradom za mir, nakon tri decenije kampanje za prava žena i ukidanje smrtne kazne u Iranu.

- Norveški Nobelov odbor poziva iranske vlasti da odmah razjasne gdje se nalazi Mohammadi, da zajamče njenu sigurnost i integritet i da je bezuvjetno puste - saopćio je Odbor.

Odbor ukazao na saradnju Irana i Venecuele

Ovo hapšenje dolazi u trenutku kada Iran provodi obračun s intelektualcima i drugim disidentima. Istovremeno, zemlja se suočava sa sankcijama, posrnulim gospodarstvom i strahom od obnove rata s Izraelom. Hapšenje bi moglo izazvati pojačani pritisak sa Zapada u trenutku kada Iran signalizira da želi nove pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama o svom nuklearnom programu.

Hapšenje se dogodilo dan nakon dolaska ovogodišnje dobitnice Nobelove nagrade, Venecuelanke Marije Korine Mčhado, u Norvešku radi preuzimanja nagrade.

- S obzirom na blisku saradnju iranskog i venezuelskog režima, Norveški Nobelov odbor primjećuje da je Mohammadi uhapšena u trenutku kada je Nobelova nagrada za mir dodijeljena venecuelanskoj opozicionij čelnici Mariji Korini Mačado - naveo je Nobelov odbor.