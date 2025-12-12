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"TAKTIČKI MANEVAR"

Kremlj odbacio prekid vatre radi referenduma u Ukrajini kao "obmanu"

Mi želimo raditi na miru, ne na prekidu vatre, poručio je Peskov

Peskov: Nama treba mir. Anadolija

Anadolija

12.12.2025

Kremlj je saopćio da neće prihvatiti prekid vatre radi održavanja teritorijalnog referenduma u Ukrajini, ocjenjujući da bi pauza u sukobima bila taktički manevar, a ne korak ka rješenju, javlja Anadolu.

- Ako je ideja da se stvori izgovor za zahtjev za prekid vatre, predah, pauzu na frontu, onda to, naravno, neće upaliti - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov za ruski "Kanal 1" tokom posjete Turkmenistanu.

Peskov je istaknuo da je Moskvi stalo do konačnog okončanja sukoba, a ne do privremene obustave borbi koju bi, kako tvrdi, Kijev mogao iskoristiti za pregrupisavanje.

- Mi želimo raditi na miru, ne na prekidu vatre. Prekid vatre je predah, još jedna obmana, još jedno odgađanje, još jedno ispiranje mozga. Nama treba mir - naglasio je.

# KREMLJ
# DMITRIJ PESKOV
# RUSIJA
# UKRAJINA
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