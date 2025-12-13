Tramp o novim fotografijama s Epstinom: "To nije ništa posebno, ja o tome ne znam ništa"

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) izjavio da "ne zna ništa" o najnovijim fotografijama povezanim s Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein), odgovarajući na novinarsko pitanje dok je u Ovalnom uredu potpisivao zakon.

- Nisam to vidio, ali svi su znali tog čovjeka, bio je posvuda u Palm Beachu - rekao je Tramp.

- Ima fotografije sa svima. Ima stotine i stotine ljudi koji imaju fotografije s njim. To nije ništa posebno, ja o tome ne znam ništa.

Tramp se pojavljuje na tri fotografije koje su demokrati u Odboru za nadzor Zastupničkog doma objavili ranije danas. Naglašava se da samo pojavljivanje na fotografijama ne znači nezakonito ponašanje, a Tramp je više puta odbacio bilo kakvu povezanost s Epstinovim zločinima.

Američki predsjednik je ranije priznao da je bio u prijateljskim odnosima s Epstinom, ali tvrdi da su se razišli početkom 2000-ih, godinama prije nego što je Epstin prvi put uhapšen.