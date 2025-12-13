Uprkos Trampovoj objavi: Nastavljene borbe između Tajlanda i Kambodže

Sukobi između vojnih snaga Tajlanda i Kambodže nastavljeni su u ranim jutarnjim satima, uprkos izjavi američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da su se dvije države usaglasile o prekidu vatre.

Tajlandski premijer Anutin Čarnvirakul (Anutin Charnvirakul) izjavio je da je američkom predsjedniku jasno stavio do znanja kako prekid vatre može biti ostvaren tek nakon potpunog povlačenja kambodžanskih snaga i uklanjanja mina s graničnog područja.

- Tajland će nastaviti s vojnim djelovanjem sve dok ne prestanemo osjećati prijetnje i štetu po našu zemlju i stanovništvo - poručio je Čarnvirakul.

Tokom noći granatiranje nije prestajalo, dok su tajlandske jedinice pokušavale zauzeti više strateški važnih tačaka duž zajedničke granice.

U obnovljenim borbama poginula je najmanje 21 osoba, dok je oko 700.000 ljudi evakuisano s obje strane granice.

Američki predsjednik Tramp je ranije ove sedmice izjavio da bi mogao zaustaviti sukobe između Tajlanda i Kambodže, koji su izbili u ponedjeljak, jednostavnim telefonskim pozivom.