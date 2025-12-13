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Uprkos Trampovoj objavi: Nastavljene borbe između Tajlanda i Kambodže

Tajland će nastaviti s vojnim djelovanjem sve dok ne prestanemo osjećati prijetnje i štetu po našu zemlju i stanovništvo, poručio je Čarnvirakul

Nastavljene borbe između Tajlanda i Kambodže. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

13.12.2025

Sukobi između vojnih snaga Tajlanda i Kambodže nastavljeni su u ranim jutarnjim satima, uprkos izjavi američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da su se dvije države usaglasile o prekidu vatre.

Tajlandski premijer Anutin Čarnvirakul (Anutin Charnvirakul) izjavio je da je američkom predsjedniku jasno stavio do znanja kako prekid vatre može biti ostvaren tek nakon potpunog povlačenja kambodžanskih snaga i uklanjanja mina s graničnog područja.

- Tajland će nastaviti s vojnim djelovanjem sve dok ne prestanemo osjećati prijetnje i štetu po našu zemlju i stanovništvo - poručio je Čarnvirakul.

Tokom noći granatiranje nije prestajalo, dok su tajlandske jedinice pokušavale zauzeti više strateški važnih tačaka duž zajedničke granice.

U obnovljenim borbama poginula je najmanje 21 osoba, dok je oko 700.000 ljudi evakuisano s obje strane granice.

Američki predsjednik Tramp je ranije ove sedmice izjavio da bi mogao zaustaviti sukobe između Tajlanda i Kambodže, koji su izbili u ponedjeljak, jednostavnim telefonskim pozivom.

Nakon razgovora s oba premijera u petak navečer, Tramp je na društvenim mrežama objavio da su se dvije zemlje dogovorile da obustave pucnjavu i vrate se sporazumu potpisanom pred američkim predsjednikom u oktobru.

- Obje države su spremne za mir - napisao je Tramp.

Međutim, u subotu je Kambodža saopćila da je ponovo bila meta tajlandskih zračnih napada.

- Dana 13. decembra 2025. godine, tajlandske oružane snage upotrijebile su dva borbena aviona F-16 i bacile sedam bombi na više ciljeva - navelo je kambodžansko Ministarstvo odbrane u objavi na platformi X.

Tajlandska vojska je potvrdila da se oružani sukobi i dalje nastavljaju.

Dugogodišnji spor oko granice eskalirao je 24. jula, kada je Kambodža ispalila više raketa prema Tajlandu, na što je Tajland odgovorio zračnim udarima.

Obje zemlje međusobno se optužuju za pokretanje napada.

# KAMBODŽA
# SUKOBI
# TAJLAND
# DONALD TRUMP
# ANUTIN CHARNVIRAKUL
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