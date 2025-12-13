Mihal Štrnad (Michal Strnad), najmlađi milijarder u Češkoj, izrastao je u jednu od najkontroverznijih ličnosti nove evropske epohe ubrzanog naoružavanja, koju je snažno potakao rat u Ukrajini.

Kao vlasnik i ključna figura moćne odbrambene grupacije Češkoslovačka grupa (Czechoslovak Group), Štrnad je porodično naslijeđe, stare zalihe metala, višak sovjetskih tenkova i zapuštene vojne skladišne komplekse iz perioda Hladnog rata pretvorio u globalni industrijski konglomerat. Danas ta grupacija snabdijeva NATO i brojne partnerske države širom svijeta.

Ulazak u poslovni zamah

Ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine, koja je temeljno uzdrmala evropsku sigurnosnu arhitekturu, za Štrnada je označila ulazak u do tada nezabilježen poslovni zamah. Evropa se suočila s ozbiljnim nedostatkom municije, hitnom potrebom za obnovom oklopnih sredstava i naglim talasom militarizacije. Kako je naveo blog Klaš Ripor (Clash Report), njegova kompanija bila je među rijetkima koje su u tom trenutku mogle brzo odgovoriti na tako naglu i masovnu potražnju.

Posljedice su bile dramatične. Prihodi su eksplodirali, narudžbe su se nizale, a Štrnadovo lično bogatstvo poraslo je za više milijardi u svega nekoliko godina. Već u ranim tridesetim godinama postao je ne samo najmlađi milijarder u historiji Češke, nego i jedan od najimućnijih ljudi u toj zemlji.

Dok ga jedni predstavljaju kao industrijskog preporoditelja, čovjeka koji je oživio historijske češke brendove poput Tatre, sačuvao hiljade radnih mjesta i dao značajan doprinos naoružavanju Ukrajine u borbi protiv ruske agresije, drugi u njemu vide znatno tamniju figuru. Kritičari ga opisuju kao savremenog „ratnog profitera“, biznismena čije je bogatstvo raslo paralelno s povratkom rata na evropsko tlo i čije se poslovno carstvo širilo zahvaljujući ratnoj potrošnji.

Životna i poslovna priča

Takva podijeljena percepcija prati ga već godinama. Pojedini češki političari optuživali su ga za profitiranje na sukobima, aktivisti su dovodili u pitanje tokove oružja i njegove političke veze, dok su američki zakonodavci analizirali njegov ulazak u proizvodnju municije u Sjedinjenim Američkim Državama. Štrnad sve optužbe odbacuje, ističući da odbrambena industrija nije oblik eksploatacije, već nužan stub nacionalne sigurnosti, te da sloboda, odvraćanje i suverenitet imaju svoju cijenu.

Uprkos tome, njegova životna i poslovna priča ostaje smještena na nelagodnoj granici na kojoj se sudaraju patriotizam, profit i realnost dugotrajnog evropskog sukoba. U vremenu kada se kontinent priprema za produženu konfrontaciju, Mihal Štrnad je istovremeno i proizvod tog rata i jedan od njegovih najvećih finansijskih dobitnika.