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Novi pregovori u Berlinu: Vitkof se sastaje sa Zelenskim

Sastancima će prisustvovati i zet predsjednika SAD Džared Kušner (Jared Kushner), prenio je Reuters

Stiv Vitkof i Džared Kušner. Platforma X

DŽ. M.

13.12.2025

Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof (Steve Witkoff) otputovat će u Berlin tokom vikenda, kada će se sastati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim (Volodymyr Zelensky) i evropskim liderima, izjavio je američki zvaničnik upoznat s tim pitanjem.

Sastancima će prisustvovati i zet predsjednika SAD Džared Kušner (Jared Kushner), prenio je Reuters.

Vitkof će se u nedjelju i ponedjeljak sastati i sa kolegama iz Francuske, Velike Britanije i Njemačke.

O sastanku je prvi izvijestio The Wall Street Journal, koji je naveo da se očekuje prisustvo francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron), britanskog premijera Kira Starmera (Keir Starmer) i njemačkog kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz).

Bijela kuća je u četvrtak saopštila da će Donald Tramp (Trump) poslati zvaničnika na sastanak samo ukoliko procijeni da je ostvaren dovoljan napredak u mirovnim pregovorima.

# BERLIN
# SAD
# VOLODYMYR ZELENSKY
# STEVE WITKOFF
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