Novi pregovori u Berlinu: Vitkof se sastaje sa Zelenskim

Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof (Steve Witkoff) otputovat će u Berlin tokom vikenda, kada će se sastati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim (Volodymyr Zelensky) i evropskim liderima, izjavio je američki zvaničnik upoznat s tim pitanjem.

Sastancima će prisustvovati i zet predsjednika SAD Džared Kušner (Jared Kushner), prenio je Reuters.

Vitkof će se u nedjelju i ponedjeljak sastati i sa kolegama iz Francuske, Velike Britanije i Njemačke.

O sastanku je prvi izvijestio The Wall Street Journal, koji je naveo da se očekuje prisustvo francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron), britanskog premijera Kira Starmera (Keir Starmer) i njemačkog kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz).