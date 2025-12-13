Jong Un priznao da sjevernokorejske trupe čiste mine u Rusiji

Sjevernokorejski lider Kim Jong Un izjavio je da je ranije ove godine poslao vojne jedinice u rusku Kursku oblast kako bi učestvovale u deminiranju tog područja.

Prema procjenama južnokorejskih i zapadnih obavještajnih službi, Sjeverna Koreja je u Rusiju uputila hiljade vojnika s ciljem podrške ruskoj invaziji na Ukrajinu, sukobu koji traje gotovo četiri godine.

Analitičari navode da Moskva zauzvrat Pjongjangu pruža finansijsku pomoć, vojnu tehnologiju, prehrambene proizvode i energente. Takva saradnja omogućava međunarodno izoliranoj državi da djelimično zaobiđe stroge međunarodne sankcije uvedene zbog njenog nuklearnog i raketnog programa.

Pozdravljajući povratak inženjerijskog puka, Kim je istakao da su njegovi pripadnici tokom pauza u čišćenju mina pisali „pisma svojim rodnim gradovima i selima“, navodi se u izvještaju Korejske centralne novinske agencije (KCNA).

U svom obraćanju na ceremoniji dobrodošlice održanoj u petak, Kim je rekao da je devet pripadnika puka izgubilo život tokom 120-dnevnog raspoređivanja, koje je započelo u augustu, prenosi KCNA.