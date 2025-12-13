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SJEVERNOKOREJSKI LIDER

Jong Un priznao da sjevernokorejske trupe čiste mine u Rusiji

Takva saradnja omogućava međunarodno izoliranoj državi da djelimično zaobiđe stroge međunarodne sankcije

Kim Jong Un. KCNA

A. O.

13.12.2025

Sjevernokorejski lider Kim Jong Un izjavio je da je ranije ove godine poslao vojne jedinice u rusku Kursku oblast kako bi učestvovale u deminiranju tog područja.

Prema procjenama južnokorejskih i zapadnih obavještajnih službi, Sjeverna Koreja je u Rusiju uputila hiljade vojnika s ciljem podrške ruskoj invaziji na Ukrajinu, sukobu koji traje gotovo četiri godine.

Analitičari navode da Moskva zauzvrat Pjongjangu pruža finansijsku pomoć, vojnu tehnologiju, prehrambene proizvode i energente. Takva saradnja omogućava međunarodno izoliranoj državi da djelimično zaobiđe stroge međunarodne sankcije uvedene zbog njenog nuklearnog i raketnog programa.

Pozdravljajući povratak inženjerijskog puka, Kim je istakao da su njegovi pripadnici tokom pauza u čišćenju mina pisali „pisma svojim rodnim gradovima i selima“, navodi se u izvještaju Korejske centralne novinske agencije (KCNA).

U svom obraćanju na ceremoniji dobrodošlice održanoj u petak, Kim je rekao da je devet pripadnika puka izgubilo život tokom 120-dnevnog raspoređivanja, koje je započelo u augustu, prenosi KCNA.

# KIM JONG UN
# SJEVERNA KOREJA
# KIM JONG-UN
# RUSIJA
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