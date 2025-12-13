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U 78. GODINI

U zatvoru preminuo ozloglašeni ubica djece: Njegovo hapšenje je prekinulo niz ubistava u Švicarskoj

Ferari je uhapšen 1989. godine, čime je okončan niz ubistava djece koja su potresla Švicarsku između 1980. i 1989. godine

Verner Ferari. Screenshot / YouTube

A. O.

13.12.2025

Verner Ferari (Werner Ferrari), ozloglašeni ubica djece, preminuo je u 78. godini u zatvoru u Švicarskoj, nakon duge i teške bolesti. Od 1995. godine nalazio se u zatvoru u Lencburgu (Lenzburg).

Ferari je uhapšen 1989. godine, čime je okončan niz ubistava djece koja su potresla Švicarsku između 1980. i 1989. godine.

Godine 1995. osuđen je na doživotnu kaznu zatvora po pet tačaka optužnice koje su se odnosile na ubistvo djece. Bio je smješten u odjelu za zatvorenike starije od 60 godina. Ferari je bio švicarski državljanin i smatran jednim od najpoznatijih zatvorenika u zemlji.

Njegova zlodjela obuhvatala su višestruka ubistva djece između 1971. i 1989. godine. Sudovi su ga osudili za četiri ubistva maloljetnika, dok je peta presuda – za ubistvo dvanaestogodišnje Rut Štajnman (Ruth Steinmann) – poništena nakon žalbe.

Okružni sud u Badenu (Baden) oslobodio je Ferarija u ovom slučaju 2007. godine.

# UBISTVA
# UBISTVA DJECE
# WERNER FERRARI
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