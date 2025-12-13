Zelenski na prvoj liniji fronta: U panciru objavio iznenađujuće vijesti o Kupjansku

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) posjetio je Kupjansk (Kupiansk) u sjeveroistočnoj Ukrajini u trenutku kada ukrajinske snage tvrde da su povratile dijelove grada i opkolile ruske jedinice koje se tamo još nalaze.

Iz Kijeva poručuju da je operacija na terenu imala i snažan diplomatski efekat, u jeku međunarodnih napora za pokretanje mirovnih pregovora uz podršku Sjedinjenih Američkih Država.

Ukrajinska vojska saopćila je da je tokom posljednjih dana oslobodila više sjevernih naselja i gradskih četvrti Kupjanska, čime su presječene ruske linije snabdijevanja. Prema tim tvrdnjama, nekoliko stotina ruskih vojnika ostalo je opkoljeno u gradskom jezgru.

Tokom posjete, Zelenski je na društvenim mrežama objavio snimak na kojem se vidi kako, u pancirnom prsluku, stoji ispred table s imenom grada na ulazu u Kupjansk. Naglasio je da su uspjesi na ratištu ključni za jačanje pozicije Ukrajine u diplomatskim procesima i pregovorima.

Iz Nacionalne garde Ukrajine (National Guard of Ukraine), odnosno korpusa Khartiia, saopćeno je da su oslobođeni sjeverni dijelovi grada i da su ruske snage u Kupjansku u potpunosti odsječene. Komandant jedinice Ihor Obolienski (Ihor Obolensky) izjavio je da su ruske trupe dugo bile zbunjene situacijom, ali da sada shvataju da su opkoljene.