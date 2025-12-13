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UKRAJINSKI PREDSJEDNIK

Zelenski na prvoj liniji fronta: U panciru objavio iznenađujuće vijesti o Kupjansku

Naglasio je da su uspjesi na ratištu ključni za jačanje pozicije Ukrajine u diplomatskim procesima i pregovorima

Volodimir Zelenski. Platforma X

A. O.

13.12.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) posjetio je Kupjansk (Kupiansk) u sjeveroistočnoj Ukrajini u trenutku kada ukrajinske snage tvrde da su povratile dijelove grada i opkolile ruske jedinice koje se tamo još nalaze.

Iz Kijeva poručuju da je operacija na terenu imala i snažan diplomatski efekat, u jeku međunarodnih napora za pokretanje mirovnih pregovora uz podršku Sjedinjenih Američkih Država.

Ukrajinska vojska saopćila je da je tokom posljednjih dana oslobodila više sjevernih naselja i gradskih četvrti Kupjanska, čime su presječene ruske linije snabdijevanja. Prema tim tvrdnjama, nekoliko stotina ruskih vojnika ostalo je opkoljeno u gradskom jezgru.

Tokom posjete, Zelenski je na društvenim mrežama objavio snimak na kojem se vidi kako, u pancirnom prsluku, stoji ispred table s imenom grada na ulazu u Kupjansk. Naglasio je da su uspjesi na ratištu ključni za jačanje pozicije Ukrajine u diplomatskim procesima i pregovorima.

Iz Nacionalne garde Ukrajine (National Guard of Ukraine), odnosno korpusa Khartiia, saopćeno je da su oslobođeni sjeverni dijelovi grada i da su ruske snage u Kupjansku u potpunosti odsječene. Komandant jedinice Ihor Obolienski (Ihor Obolensky) izjavio je da su ruske trupe dugo bile zbunjene situacijom, ali da sada shvataju da su opkoljene.

Nezavisna potvrda ovih navoda za sada nije moguća, dok agencija Reuters navodi da borbena dešavanja nije mogla odmah provjeriti. Ruska strana se zasad nije zvanično oglasila povodom ukrajinskih tvrdnji.

Prema podacima projekta Deep State, najmanje tri sela sjeverno i zapadno od Kupjanska trenutno su pod ukrajinskom kontrolom. Karte tog projekta također pokazuju da su sjeverne gradske četvrti oslobođene, dok se ruske snage nalaze u okruženju u centralnom dijelu grada.

Moskva, s druge strane, tvrdi da napreduje na svim pravcima i da je već zauzela Kupjansk i strateški važan grad Pokrovsk na istoku zemlje, što Kijev odlučno negira. Ukrajinske vlasti ističu da se borbe i dalje vode i da ruske tvrdnje ne odgovaraju stanju na terenu.

Vojni analitičari navode da je tempo ruskog napredovanja u novembru bio najbrži tokom ove godine, uz zauzimanje manjih naselja duž linije fronta. Rusija je u četvrtak objavila da je zauzela grad Siversk, dok iz Kijeva poručuju da je i dalje pod ukrajinskom kontrolom.

# SAD
# VOLODYMYR ZELENSKY
# UKRAJINA
# KUPIANSK
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