Bivši britanski šef diplomatije prijetio glavnom haškom tužiocu zbog Netanjahua i Izraela?

Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda (MKS) optužio je visokog zvaničnika britanske vlade da je vršio politički pritisak kako bi se spriječilo izdavanje naloga za hapšenje protiv izraelskih lidera, što je dodatno pojačalo zabrinutost zbog uplitanja država u međunarodnu pravdu.

Pravni put

Ova tvrdnja iznesena je u formalnom podnesku Karima Kana (Karima Khana), koji je podnesen u trenutku kada Izrael pravnim putem pokušava zaustaviti postupak i ukloniti ga iz predmeta.

U izjavi podnesenoj ove sedmice žalbenom vijeću MKS-a, Kan je naveo da ga je visoki britanski zvaničnik upozorio kako bi pokretanje postupka za izdavanje naloga za hapšenje protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamina Netanyahua) i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta (Yoava Gallanta) moglo dovesti do povlačenja finansijske podrške i političke podrške Velike Britanije Sudu.

Više izvora upoznatih sa slučajem identifikovalo je tog zvaničnika kao Davida Kamerona (Davida Camerona), koji je u to vrijeme obavljao funkciju ministra vanjskih poslova Velike Britanije. Navodno upozorenje uslijedilo je u trenutku kada je Kanov ured pripremao zahtjev za izdavanje naloga za hapšenje u maju 2024. godine, zbog navodnih ratnih zločina počinjenih tokom izraelske vojne kampanje u Gazi.

Izrael tvrdi da je Kan ubrzao postupak izdavanja naloga nakon što je saznao za optužbe o seksualnom nedoličnom ponašanju protiv njega, dovodeći u pitanje njegovu nepristrasnost i motive. Khan je te optužbe odlučno odbacio, opisujući izraelski podnesak kao spekulativan i obmanjujući.

Prema njegovim navodima, pripreme za izdavanje naloga bile su u poodmakloj fazi prije nego što su se pojavile bilo kakve optužbe. Kan je naveo da je istraga o navodnim zločinima, kako izraelskih zvaničnika tako i lidera Hamasa, započela u oktobru 2023. godine, ubrzo nakon napada Hamasa na Izrael.

Kan je naveo da je njegov ured do kraja 2023. godine formirao nezavisni panel od sedam pravnih stručnjaka kako bi se procijenilo da li je ispunjen dokazni prag za izdavanje naloga za hapšenje. Panel su činili istaknuti međunarodni pravnici i advokati za ljudska prava iz više zemalja.

Panel, formalno uspostavljen u januaru 2024. godine, jednoglasno je u martu zaključio da postoje razumni osnovi za nastavak postupka te da je proces vođen nezavisno i rigorozno.

Kako su zahtjevi za naloge napredovali, Kan je naveo da se njegov ured suočavao sa sve intenzivnijim diplomatskim pritiscima iz više država. Spomenuo je upozorenje visokog američkog zvaničnika iz aprila o "katastrofalnim posljedicama" ukoliko se s postupkom nastavi, kao i dodatne pokušaje zapadnih zvaničnika da ga ubijede da odgodi ili odustane od zahtjeva.

Kan je naveo da su ti apeli odbijeni zbog nedostatka saradnje Izraela s istragom i izostanka promjena u načinu vođenja borbenih djelovanja u Gazi.

Kameronov poziv

U Kanovoj izjavi spominje se telefonski razgovor s kraja aprila s visokim britanskim zvaničnikom koji je, navodno, upozorio da bi izdavanje naloga protiv izraelskih lidera bilo neproporcionalno i politički eksplozivno. Izvori upoznati s razgovorom navode da je Cameron taj potez uporedio s "hidrogenskom bombom" i tvrdio da se procesuiranje Izraela suštinski razlikuje od gonjenja Rusije zbog rata u Ukrajini.

Kameron se javno nije oglasio povodom ovih navoda. Osobe bliske njemu potvrdile su da je razgovor održan, ali su ga opisale kao snažnu diplomatiju, a ne prijetnju, tvrdeći da je Kameron samo upozorio na moguće političke posljedice unutar Velike Britanije.

Ovaj slučaj izazvao je pozive na odgovornost među britanskim političarima. Bivši premijer Škotske Humza Yousaf i nezavisni zastupnik Jeremy Corbyn pozvali su na istrage o tome da li je britanska vlada pokušala utjecati na nezavisnost MKS-a.

Obojica su istakli da bi svaka prijetnja obustavom finansiranja Suda predstavljala ozbiljno kršenje međunarodnih pravnih normi.

Kan je također naveo da su se pritisci pojačali nakon Kameronovog poziva, uključujući prijetnje sankcijama od strane američkih zakonodavaca i javne kritike izraelskih zvaničnika. Sjedinjene Američke Države su kasnije uvele sankcije Kanu i drugim uposlenicima MKS-a.

Kan se trenutno nalazi na odsustvu do okončanja istrage o navodnom seksualnom nedoličnom ponašanju, koju vodi tim imenovan od Ujedinjenih nacija, a optužbe odlučno negira. Eksterni izvještaj UN-ove komisije za utvrđivanje činjenica već je dostavljen sudijama MKS-a, koji bi u narednim sedmicama trebali donijeti pravnu odluku.

Uprkos pokušajima Izraela da zaustavi predmet, Kan je naveo da je podnesak podnio kako bi razjasnio činjenice i odbranio integritet Suda, naglašavajući da je transparentnost ključna za očuvanje povjerenja u međunarodnu pravdu.