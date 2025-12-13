Nakon upozorenja prvog čovjeka NATO-a Marka Rutea: Evropa se sprema za rat!

Politički analitičar i bivši bh. diplomata Fuad Đidić podsjeća na izjavu ruskog predsjednika Vladimira Putina od 3. decembra, koji je nakon razgovora s američkim izaslanikom Stivom Vitkofom (Steve Witkoff) kazao da “ako Evropa želi rat, mi smo spremni”.

- Mi smo sljedeća meta Rusije. Bojim se da su mnogi previše samozadovoljni. Previše njih ne osjeća hitnost. I previše vjeruju da je vrijeme na našoj strani. Nije. Vrijeme za djelovanje je sada - kazao je Rute, te dodao da je „sukob pred našim vratima”, da je Rusija vratila rat u Evropu i da bi u narednih pet godina mogla biti spremna upotrijebiti vojnu silu protiv NATO-a.

Rute je, tokom obraćanja u Berlinu, pozvao saveznike da povećaju izdvajanja za odbranu i vojnu proizvodnju, kako bi spriječili rat koji bi mogla pokrenuti Rusija - „rat kakav su iskusili naši djedovi i pradjedovi“.

Najave velikog rata u Evropi ne čujemo prvi put, pojedine zemlje već pripremaju atomska skloništa ili dijele brošure građanima s preporukama u slučaju najgoreg, ali upozorenje generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea (Rutte) da bi članice NATO-a mogle biti sljedeća meta Rusije prijetnju čini ozbiljnijom.

- Taj 3. decembar je podigao Evropu na noge i to je prvi put da je on to eksplicitno izgovorio. Drugo, prošle sedmice je u javnost procurio njemački plan odbrane za Njemačku i za Evropu OPLAN DEU (Operationsplan Deutschland). To je dokument od 1.200 stranica u kojem je do detalja razrađen sistem odbrane od ruskog napada. Pretpostavka je da do 2027., odnosno 2029. godine, sukob između Evrope i Rusije mogao da se razvije u pravi, veliki rat – kaže Đidić.

Uloga Koridora 5C

Dodaje da će Balkan i BiH dijeliti sudbinu Evrope, te da će u narednom periodu u fokus doći i autoput kroz BiH, prvenstveno iz vojnih razloga.

- Zanimljivo je da je ovaj njemački plan predvidio povećanje broja vojnika sa 180.000 na 250.000 naredne godine, a do 2027. na 800.000. Budžet se povećava na trilion eura, industrija automobila se transformiše u vojne pogone, a interesantno je da tim planom Njemačka predviđa gradnju pruge prema baltičkim zemljama, a problem im je veza preko koridora 5C. Dakle, veza Njemačke s tim dijelom Evrope preko koridora 5C je vrlo bitna za potencijalni rat s Rusijom za koji se Evropa posve ozbiljno sprema – ističe Đidić.

BiH potpuno izolovana

- Ta vrsta naše izolacije od evropskog sigurnosnog okvira je uznemirujuća. Mi smo u nekoliko navrata upozorili na pripreme svih evropskih zemalja, da se u pojedinim zemljama prave čak i priručnici, dok je BiH potpuno izolovana, što je neobjašnjivo. Javnost je neinformisana, a mediji oblikuju takvu vrstu javnog mnijenja kao da nema od toga ništa. Međutim, cijela Evropa je na nogama, pogotovo Njemačka, koja kroz historiju veže sudbinu Balkana – ističe Fuad Đidić.

Ignoriranje domaće sigurnosne i političke strukture

Đidić pojašnjava da je rat u Ukrajini pomogao Rusiji da razvije svoju vojnu industriju, da je to država sa 6.000 nuklearnih projektila naspram 530 u Evropi, te da u ovom trenutku ima obučenu i prekaljenu vojnu silu.

Evropa procjenjuje da Rusija neće propustiti priliku da te prednosti iskoristi kako bi osigurala povratak na granice dogovorene 1945. na Jalti i da osigura sjeverni morski put koji povezuje njen evropski dio s Dalekim istokom. Iako smo previše mala zemlja u sukobu velikih, začuđujuće je da domaće sigurnosne i političke strukture ignoriraju sve glasnija upozorenja i sa zapada, i sa istoka.