Američka administracija priprema raspoređivanje međunarodnih stabilizacijskih snaga u Gazi

Nakon krhkog primirja u Gazi, diplomatsko i vojno planiranje ubrzava, a američka administracija priprema sveobuhvatan plan koji se fokusira na raspoređivanje međunarodnih stabilizacijskih snaga na tom teritoriju.

Prema riječima američkih zvaničnika koji su za Reuters iznijeli svoje stavove, ove snage bi djelovale pod mandatom Ujedinjenih nacija i igrale ključnu ulogu u obnovi sigurnosti u Gazi.

Dvojica američkih zvaničnika, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, izjavili su da bi Međunarodne stabilizacijske snage (International Stabilization Force – ISF) mogle biti raspoređene u Gazi već sljedećeg mjeseca. Naglasili su da se snage ne bi upuštale u borbe s Hamasom, već bi se fokusirale na održavanje sigurnosti i podršku stabilnosti.

Američki zvaničnici navode da je veliki broj zemalja izrazio interes za doprinos ovim snagama te da su u toku planiranja u vezi s veličinom, strukturom, smještajem, obukom i pravilima upotrebe sile ISF-a.

Ključni sastanak u Dohi

Očekuje se da američka Centralna komanda (CENTCOM) 16. decembra u Dohi održi konferenciju s partnerskim zemljama radi razgovora o planiranju Međunarodnih stabilizacijskih snaga za Gazu. Zvaničnici su naveli da se očekuje dolazak predstavnika više od 25 zemalja, a među ključnim temama dnevnog reda bit će komandna struktura i operativni detalji.

Prema planu, razmatra se mogućnost da američki general s dvije zvjezdice predvodi Izraelske sigurnosne snage (ISF), iako konačna odluka još nije donesena.

Raspoređivanje međunarodnih snaga smatra se temeljnim stubom druge faze mirovnog plana za Gazu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. U prvoj fazi, krhko primirje stupilo je na snagu 10. oktobra, nakon više od dvije godine rata.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da su u toku "tihi, ali intenzivni" planerski procesi za drugu fazu, naglašavajući da je cilj postizanje trajnog i održivog mira.

Indonezija je saopćila da je spremna rasporediti do 20.000 vojnika u Gazu, prvenstveno za zdravstvene i građevinske misije. Glasnogovornik indonezijskog Ministarstva odbrane Rico Sirait rekao je da se struktura snaga još uvijek nalazi u fazi planiranja i priprema.

Izrael trenutno kontroliše oko 53 posto teritorije Gaze, dok većina od gotovo dva miliona Palestinaca koji žive na tom području boravi u zonama pod kontrolom Hamasa. Prema američkim zvaničnicima, plan predviđa raspoređivanje Izraelskih sigurnosnih snaga na područjima pod izraelskom kontrolom kako bi se osigurala stabilnost.

Prema Trumpovom planu, kako se uspostavljaju kontrola i stabilnost, izraelske trupe bi se postepeno povlačile na osnovu jasno definisanih standarda razoružanja, mjerila i vremenskih okvira.

Demilitarizacija Gaze

Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, usvojena 17. novembra, ovlašćuje ISF da nadgleda proces demilitarizacije Gaze. To uključuje demontiranje vojne i napadačke infrastrukture, sprečavanje obnove takvih kapaciteta te osiguravanje trajne predaje oružja od strane nedržavnih oružanih grupa.

Međutim, ostaje nejasno kako bi se ovaj proces u praksi provodio. Američki ambasador pri UN-u Mike Waltz izjavio je da bi ISF imao ovlasti da razoruža Gazu koristeći sva neophodna sredstva, uključujući i silu.

Hamas je saopćio da pitanje razoružanja s tom grupom nije formalno razmatrano te je ponovio stav da se neće razoružati dok ne bude uspostavljena nezavisna palestinska država. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu, s druge strane, izjavio je da će druga faza jasno voditi ka demilitarizaciji i razoružanju.