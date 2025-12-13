Procurio tajni dokument: Četiri evropske zemlje strahuju od odmazde, traže da se ne dira zamrznuti ruski novac

Samo nekoliko dana prije ključnog sastanka čelnika Evropske unije, Brisel je doživio ozbiljan udarac u svojim nadama da će brzo osigurati finansijsku pomoć Ukrajini korištenjem zamrznute ruske imovine.

Italija, treća najmoćnija članica EU, pridružila se Belgiji u otvorenom protivljenju planu Evropske komisije.

Beskamatni zajam

Interni dokument, u koji je imao uvid Politico, otkriva da Rim nije saglasan s idejom da se ruska državna imovina iskoristi kao osiguranje za beskamatni zajam Ukrajini. Ovaj stav drastično komplikuje postizanje dogovora na sastanku koji je zakazan za 18. i 19. decembar.

Srž problema leži u milijardama eura ruskih deviznih rezervi koje su smještene u belgijskoj klirinškoj kući Euroclear. Belgijska vlada već duže vrijeme oklijeva s intervencijom na tim sredstvima, bojeći se visokih troškova koje bi mogla snositi u slučaju arbitražnih presuda u korist Rusije. Sada su Belgijanci stekli snažnog saveznika – Italiju, a podršku su im pružile i Malta i Bugarska.

Ove četiri zemlje upozoravaju da korištenje vanrednih ovlasti za mijenjanje pravila o sankcijama nosi "vrlo dalekosežne pravne, finansijske i institucionalne posljedice".

Javni dug

Umjesto rizičnog korištenja ruskog novca, "pobunjena četvorka" predlaže alternativu – tzv. Plan B. On bi podrazumijevao da se Evropska unija zajednički zaduži kako bi finansirala Ukrajinu u narednim godinama. Međutim, ni ta opcija nije bez mana:

Kritičari upozoravaju da bi to povećalo ionako ogroman javni dug Italije i Francuske.

Takva odluka zahtijeva jednoglasnost, što otvara prostor mađarskom premijeru Viktoru Orbanu za novu blokadu.

Iako premijerka Giorgia Meloni podržava sankcije Rusiji, njena koalicija nije jedinstvena. Potpredsjednik vlade Matteo Salvini već je javno podržao plan Donalda Trumpa za okončanje rata, što unosi dodatnu nesigurnost u stav Rima.

Iako su ove četiri zemlje jučer glasale za odluku o trajnijem zamrzavanju ruske imovine (kako bi spriječile proruske vlade poput mađarske da vrate novac Moskvi), jasno su poručile da to glasanje ne znači pristanak na korištenje tog novca.