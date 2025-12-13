Izraelski napad na južni Liban, dronovi lete iznad južnih predgrađa Bejruta

Izraelske snage su u subotu ispalile minobacačke granate na periferiju grada Dajre u južnom Libanu, dok su izraelski dronovi intenzivno letjeli iznad južnih predgrađa Bejruta uprkos sporazumu o primirju, objavili su libanski mediji, javlja Anadolu.

Granatirano je područje u blizini Dajre u okrugu Tir, prema državnoj novinskoj agenciji NNA.

U istom okrugu, izraelski dron bacio je zvučnu bombu na grad Nakura, objavila je agencija, bez pružanja više detalja o žrtvama ili šteti.

Izraelska kršenja zakona proširila su se na glavni grad, a libanski mediji izvještavaju o jakim preletima dronova iznad južnih predgrađa Bejruta, uporišta Hezbolaha.

Tekuća eskalacija uslijedila je nakon komentara libanskog ministra vanjskih poslova Jusefa Ragija dan ranije, koji je rekao da je Liban primio upozorenja od arapskih i međunarodnih strana da se Izrael priprema za veliku vojnu operaciju.

Ragi je rekao da su se diplomatski kontakti intenzivirali "kako bi se zaštitio Liban i njegovi objekti od bilo kakvog potencijalnog napada", prema agenciji.

U četvrtak je izraelski javni emiter KAN objavio da je izraelska vojska "posljednjih sedmica završila pripreme za napad velikih razmjera na lokacije povezane s Hezbolahom ako libanska vlada i vojska ne ispune svoju obavezu da demontiraju oružje grupe do kraja 2025. godine".

Izrael je "obavjestio SAD da će samostalno djelovati kako bi razoružao Hezbolah ako se to ne učini efikasno, čak i ako to dovede do višednevnih borbi ili obnavljanja sukoba na sjevernom frontu", objavili su, pozivajući se na neimenovanog sigurnosnog zvaničnika.

Libanska vlada je 5. augusta odobrila plan, zasnovan na nacrtu prijedloga koji je predstavio specijalni izaslanik SAD-a Tom Barak, kojim se svo oružje - uključujući i ono koje posjeduje Hezbollah - stavlja pod državnu kontrolu i zadužila vojsku da provede plan prije kraja 2025. godine.

Hezbolah je više puta odbacio taj potez i insistira da se izraelske snage moraju u potpunosti povući s libanske teritorije prije nego što polože oružje.

Prekid vatre postignut je između Tel Aviva i Bejruta prošle godine nakon više od godinu dana napada u kontekstu rata u Pojasu Gaze. Više od 4.000 ljudi je ubijeno, a 17.000 je povrijeđeno.

Izraelska vojska trebala se povući iz južnog Libana ovog januara prema primirju, ali se umjesto toga samo djelimično povukla i nastavlja održavati vojno prisustvo na pet graničnih ispostava.