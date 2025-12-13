Slijepi djed Raif već 24 godine se kreće zahvaljujući svom magarcu

Osamdesetdvogodišnji Raif Kurt iz Manise, koji je potpuno slijep, već 24 godine bez tuđe pomoći prelazi dva kilometra između grada i svog doma na selu, oslanjajući se na vjernog magarca kojeg naziva svojim očima i ušima, javlja Anadolu.

Rođen u Bugarskoj 1943. godine s genetskim gubitkom vida, Kurt je emigrirao u okrug Salihli u Manisi sa svojom porodicom 1951. godine.

Raif je vid potpuno izgubio u dvadesetoj godini života. Uprkos invaliditetu, cijeli život je radio kao pastir i poljoprivrednik, nastojeći ostati samostalan.

Njegov najveći oslonac već 24 godine je magarac Magare, kojeg je, uz pomoć vodiča, naučio da sam pronalazi put između centra grada i kuće na selu. Kurt kaže da bez magarca ne bi mogao funkcionisati, jer mu on omogućava kretanje i sigurnost.

Mještani ističu da su uz Kurta i pomažu mu u svakodnevnim potrebama, dok Magare ostaje njegov najvjerniji saputnik i simbol upornosti i dostojanstva.

Kurt je novinaru AA rekao da je njegov otac imao velikih poteškoća u Bugarskoj, ostavivši svu svoju imovinu iza sebe i došao u Salihli.

- Nema mjesta u ovim planinama na koje nisam kročio. Dok sam čuvao koze, vid mi je počeo slabiti. Koze su se kretale prema litici, a ja ih nisam mogao skinuti. Pao sam s litice pet puta, ali nisam umro. Trebalo nam je živjeti do danas - ispričao je.

Kurt je izjavio da njegov magarac zauzima važno mjesto u njegovom životu, rekavši: "Moj magarac je postao moje oči i uši. Nisam mogao nigdje ići bez njega. Dresirali smo magarca."

Navodeći da se nikada nije ženio, Kurt je rekao da može sam obavljati svoje svakodnevne zadatke.