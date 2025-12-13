Zaharova poručila: Neka EU izađe iz UN-a ako joj smetaju Rusi

Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, predložila je Evropskoj uniji (EU) da napusti Ujedinjene nacije ili čak "odleti sa planete" ukoliko joj smeta Rusija.

Zaharova je tim riječima reagovala na preporuke Evropske službe za vanjske poslove da se izbjegavaju kontakti sa ruskim diplomatama, prenosi Srna.

Neimenovani diplomatski izvor ranije je za "Sputnjik" rekao da je Evropska služba za spoljne poslove uputila stalnim predstavništvima država pri UN u Ženevi takozvane instrukcije o komunikaciji sa diplomatama Ruske Federacije.

Dokument sadrži preporuke da se izbjegavaju događaji na kojima učestvuju ruske diplomate, a ukoliko do toga dođe, da se ne pojavljuju zajedno u kadru kamera.

Komentarišući ove preporuke, Zaharova je na svom "Telegram" kanalu ocijenila da Brisel zamjenjuje suštinu diplomatije spoljnim utiskom.

- Sve su to polumjere. Izlazak EU iz UN, dokle god je Rusija tamo, bilo bi zrelo rješenje, a 20. paket rusofobskih sankcija ne može da prođe bez izjave da Evropska komisija napušta planetu dok na njoj ima Rusa. Evo od nas raketa", napisala je Zaharova.