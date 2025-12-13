Ukrajina upozorava: Ruski projektil "Orešnik" u Bjelorusiji prijeti Evropi

Rusija raspoređuje balistički projektil srednjeg dometa "Orešnik" u Bjelorusiji, ciljajući prema Evropi, tvrdi šef Glavne obavještajne službe (GUR) Ukrajine, Oleg Ivaščenko. On je upozorio da Rusija i Bjelorusija već grade vojne objekte za lansirne sisteme, kao i sisteme za nadzor i komunikaciju, koji su ključni elementi sistema "Orešnik". Iako su ovi elementi još u izgradnji, Ivaščenko smatra da bi Rusija mogla fizički postaviti projektil, ali da bi on za sada služio samo kao maketa.

- Međutim, do sada, ove mjere još nisu sprovedene – rekao je Oleg Ivaščenko.

Prema njegovim riječima, Rusija može fizički postaviti lansirnu rampu u Bjelorusiji, ali bez završetka izgradnje ostalih elemenata ona će služiti samo kao maketa. Dodao je da Minsk, čak i ako "Orešnik" bude raspoređen na teritoriji Bjelorusije, neće imati nikakva prava niti ovlaštenja da ga koristi, prenosi Euronews.

Balistički projektil Orešnik je ruska raketa srednjeg dometa (IRBM) koju, prema ukrajinskoj vojsci, karakteriše brzina veća od 10 Maha (12.300 km/h). Ova hipersonična brzina čini ga izuzetno teškim za presretanje postojećim odbrambenim sistemima.

Američka vojska je saopćila da je dizajn ruske rakete zasnovan na dizajnu ruske interkontinentalne balističke rakete (ICBM) većeg dometa, RS-26 Rubež. Ova veza s ICBM tehnologijom naglašava ozbiljnost strateške prijetnje koju Orešnik predstavlja, pogotovo kada je raspoređen blizu granica Evrope.

Raspoređivanje ovakvog naoružanja u Bjelorusiji direktno je usmjereno na stratešku ravnotežu u Evropi.

Izgradnja prateće infrastrukture – lansirnih sistema, nadzora i komunikacije – ukazuje na dugoročnu namjeru Rusije da stvori novu ofanzivnu platformu unutar teritorije svog bliskog saveznika. Iako Minsk formalno ne bi imao kontrolu nad projektilom, sama činjenica njegovog postavljanja predstavlja ozbiljan strateški izazov za evropsku sigurnost.