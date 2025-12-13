Kim Jong-un dočekao vojnike koji su se borili za Rusiju u ratu protiv Ukrajine

Sjevernokorejski lider Kim Jong-un prisustvovao je ceremoniji dočeka jedinice vojnika koja se vratila kući nakon obavljanja zadataka u Rusiji, prenosi KCNA.

U govoru koji je objavila KCNA, Kim je pohvalio oficire i vojnike 528. inženjerskog puka Korejske narodne armije (KPA) za "herojsko" ponašanje i "masovni herojizam" tokom izvršavanja naredbi vladajuće Radničke partije Koreje tokom 120-dnevnog raspoređivanja u inostranstvu.

Videosnimci koje je objavila Sjeverna Koreja prikazuju uniformisane vojnike kako izlaze iz aviona, Kima kako grli vojnika u invalidskim kolicima, te vojnike i zvaničnike okupljene da dočekaju jedinicu.