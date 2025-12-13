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SJEVERNA KOREJA

Kim Jong-un dočekao vojnike koji su se borili za Rusiju u ratu protiv Ukrajine

Prisustvovao je ceremoniji dočeka jedinice vojnika koja se vratila kući nakon obavljanja zadataka u Rusiji

Kim Jong-un dočekao vojnike. KCNA

M. Až.

13.12.2025

Sjevernokorejski lider Kim Jong-un prisustvovao je ceremoniji dočeka jedinice vojnika koja se vratila kući nakon obavljanja zadataka u Rusiji, prenosi KCNA.

U govoru koji je objavila KCNA, Kim je pohvalio oficire i vojnike 528. inženjerskog puka Korejske narodne armije (KPA) za "herojsko" ponašanje i "masovni herojizam" tokom izvršavanja naredbi vladajuće Radničke partije Koreje tokom 120-dnevnog raspoređivanja u inostranstvu.

Videosnimci koje je objavila Sjeverna Koreja prikazuju uniformisane vojnike kako izlaze iz aviona, Kima kako grli vojnika u invalidskim kolicima, te vojnike i zvaničnike okupljene da dočekaju jedinicu.

KCNA je saopštila da je jedinica poslana početkom augusta i da je obavljala borbene i inženjerske zadatke u Kurskoj oblasti Rusije tokom rata Moskve protiv Ukrajine.

Prošlog mjeseca, rusko Ministarstvo odbrane objavilo je da sjevernokorejske trupe koje su pomogle Rusiji da odbije veliki ukrajinski upad u zapadni Kurski region sada učestvuju u uklanjanju mina s terena.

U okviru pakta o međusobnoj odbrani između dvije zemlje, Sjeverna Koreja je prošle godine poslala blizu 14.000 vojnika da se bore uz Rusiju u Kursku, a više od 6.000 je poginulo, prema izvještajima iz Južne Koreje, Ukrajine i zapadnih izvora.

# SJEVERNA KOREJA
# KIM JONG-UN
# RUSIJA
# UKRAJINA
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