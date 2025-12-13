Novo kršenje prekida vatre: Četvero Palestinca ubijeno u izraelskom napadu u Gazi

Četvero Palestinaca je ubijeno, a drugi su ranjeni u izraelskom zračnom napadu u Gazi u subotu, što označava novo kršenje krhkog sporazuma o prekidu vatre u enklavi, rekao je medicinski izvor za Anadolu.

Izvor je rekao da su se smrtni slučajevi dogodili kada je u zračnom napadu pogođen civilni automobil na obalnom putu Al-Rashid zapadno od Gaze.

Izraelska vojska tvrdi da je napad ciljao visokog člana Hamasa u Gazi, ne navodeći njegovo ime.

Armijski radio je izjavio da je meta zračnog napada bio Raed Saad, kojeg je opisao kao "drugorangiranu figuru" u Hamasu u Pojasu Gaze.

Emiter je rekao da je Saad napadnut dok je putovao u džipu zapadno od Gaze.

Hamas je, sa svoje strane, napad nazvao "kriminalnim kršenjem sporazuma o prekidu vatre, koji je potpisan u skladu s planom američkog predsjednika Donalda Trampa".

- Ovaj zločin još jednom potvrđuje da okupacija namjerno nastoji potkopati i sabotirati sporazum o prekidu vatre eskalacijom stalnih kršenja - navodi se u saopštenju.

Grupa je pozvala posrednike i zemlje koje garantuju sporazum da preuzmu odgovornost u vezi s "ovim očiglednim kršenjima" i da preduzmu hitne mjere "kako bi obuzdali fašističku okupacionu vladu, koja se odriče svojih obaveza prema sporazumu i nastoji ga potkopati i uništiti".

Izraelska vojska je više puta prekršila prekid vatre, ubivši najmanje 386 Palestinaca i ranivši 1.018 od stupanja na snagu sporazuma 10. oktobra.

Izrael je ubio više od 70.300 ljudi, uglavnom žena i djece, i ranio preko 171.000 u napadima u Gazi od oktobra 2023. godine, koji su se nastavili uprkos prekidu vatre.