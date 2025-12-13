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TURSKI PREDSJEDNIK

Erdoan nakon sastanka s Putinom: "Mir u Ukrajini je nadohvat ruke"

Razgovarat ćemo o mirovnom planu i s predsjednikom SAD-a Trampom, ako to bude moguće, rekao je

Putin i Erdoan. AP

M. Až.

13.12.2025

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdoğan) izjavio je nakon sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da je mir u Ukrajini “nadohvat ruke” te da želi razgovarati i s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom (Donald Trump).

Erdoan je kazao da rješenje sukoba nije daleko i naglasio da planira razgovore s Trampom o mogućem mirovnom planu za Ukrajinu.

- Razgovarat ćemo o mirovnom planu i s predsjednikom SAD-a Trampom, ako to bude moguće. Mir je nadohvat ruke, vidimo ga - rekao je Erdogan, ocijenivši Trampovu inicijativu kao pozitivnu intervenciju.

Turski predsjednik sastao se s Putinom u Turkmenistanu, gdje su razgovarali o mirovnim naporima za okončanje rata u Ukrajini. Erdoan je tom prilikom istakao važnost osiguravanja sigurne plovidbe Crnim morem, podsjećajući na nedavne incidente s potapanjem ruskih tankera u blizini turske obale.

- Ni Ukrajina ni Rusija neće imati koristi od ovakvih poremećaja - poručio je Erdogan novinarima.

Iz njegovog kabineta saopćeno je i da je tokom sastanka s Putinom izrazio spremnost Ankare da bude domaćin pregovora o Ukrajini, bez obzira na format u kojem bi se oni vodili.

Sjedinjene Američke Države od sredine novembra promovišu novi mirovni plan za Ukrajinu. Iako se kontinuirano održavaju sastanci delegacija, do sada nije ostvaren značajniji napredak, a pregovori su i dalje u toku.

# RECEP TAYYIP ERDOGAN
# VLADIMIR PUTIN
# TURSKA
# RUSIJA
# UKRAJINA
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