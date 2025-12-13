Vozaču iz BiH izgorio šleper sa natovarenim Mercedesima

Na njemačkom autoputu A8, u blizini Iršenberga, potpuno je izgorio šleper kojim je upravljao vozač iz Bosne i Hercegovine.

Kako prenose njemački mediji, incident se dogodio na dionici autoputa u pravcu Salzburga, oko 3.40 sati, nedaleko od izlaza Iršenberg. Šleper, koji je prevozio šest novih vozila marke Mercedes, zapalio se iz zasad neutvrđenih razloga.

Vozač, 47-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, na vrijeme je primijetio dim, uspio se zaustaviti i napustiti vozilo te se skloniti na sigurno. U incidentu nije povrijeđen.

Na mjesto događaja brzo su upućene vatrogasne jedinice iz Iršenberga i Misbaha, koje su započele opsežnu intervenciju gašenja požara.

Zbog požara, kao i kasnijih radova na uklanjanju ostataka vozila i čišćenju kolovoza, autoput A8 u smjeru Salzburga jedno vrijeme bio je potpuno zatvoren. Zbog toga su se formirale višekilometarske kolone, koje su sezale sve do priključka Holckirhen.

Prema navodima medija, svih šest vozila koja su se nalazila na transporteru potpuno su uništena u požaru. Visina materijalne štete zasad nije poznata. Nakon završetka gašenja i uklanjanja olupina, autoput je ponovo otvoren za saobraćaj oko 12.10 sati.