Hiljade Mađara protestovalo zbog skandala sa zlostavljanjem djece u centru za maloljetnike

Hiljade Mađara marširale su u subotu do ureda premijera Viktora Orbana, predvođeni liderom opozicije Peterom Mađarom, zbog skandala sa zlostavljanjem djece u centru za maloljetnike.

Demonstranti su šetali ulicama Budimpešte, noseći transparente na kojima je, između ostalog, pisalo "Zaštitite djecu!". Sa sobom su nosili plišane igračke i baklje u znak solidarnosti sa žrtvama fizičkog zlostavljanja u slučaju koji datira od prije nekoliko godina.

Tužilaštvo je u srijedu saopštilo da je do sada sedam osoba pritvoreno u državnom centru za maloljetnike u Budimpešti.