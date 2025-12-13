Hiljade Mađara protestovalo zbog skandala sa zlostavljanjem djece u centru za maloljetnike

Hiljade Mađara marširale su u subotu do ureda premijera Viktora Orbana, predvođeni liderom opozicije Peterom Mađarom, zbog skandala sa zlostavljanjem djece u centru za maloljetnike.
Demonstranti su šetali ulicama Budimpešte, noseći transparente na kojima je, između ostalog, pisalo "Zaštitite djecu!". Sa sobom su nosili plišane igračke i baklje u znak solidarnosti sa žrtvama fizičkog zlostavljanja u slučaju koji datira od prije nekoliko godina.
Tužilaštvo je u srijedu saopštilo da je do sada sedam osoba pritvoreno u državnom centru za maloljetnike u Budimpešti.
Orban, koji se suočava s onim što bi mogao biti najteži izazov njegovoj 15-godišnjoj vladavini, osudio je "zloupotrebu" u intervjuu za novinski list Mandiner, nazivajući je neprihvatljivom i kriminalnom.
- Svakodnevno se pojavljuje sve više i više odvratnih stvari, za koje sam mislila da nisu moguće u ovoj zemlji - rekla je Judit Voros, jedna od demonstrantica koje su marširale do Orbanovih kancelarija na Castle Hillu u Budimpešti.
Ranije ove sedmice, vlada je stavila pet mađarskih popravnih ustanova za maloljetnike pod direktan policijski nadzor dok tužioci istražuju slučaj. Tužilaštvo već mjesecima istražuje bivšeg direktora centra zbog sumnje da je vodio lanac prostitucije, prao novac i trgovao ljudima.
Videosnimak, koji je ove sedmice objavio opozicioni aktivista i bivši zastupnik Peter Juhasz, doveo je do ostavke vršitelja dužnosti direktora Centra.