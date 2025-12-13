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UHAPŠEN JE

Drama u Beču: Muškarac iz BiH razbijao auta i prijetio policiji

Osumnjičeni se pokazao krajnje agresivnim, vrijeđao je policajce i prijetio im ubistvom

Austrijska policija. Platforma X

M. Až.

13.12.2025

Državljanin Bosne i Hercegovine uhapšen je sinoć nakon što je bez razloga razbio nekoliko parkiranih automobila u bečkom okrugu Liesing.

Sve se dogodilo juče oko 17 sati kada su očevici u ulici Breitenfurter alarmirali policiju nakon što su vidjeli 31-godišnjeg muškarca iz BiH kako udara po parkiranim vozilima. Tom prilikom najmanje dva automobila su ozbiljno oštećena.

Policija je brzo izašla na mjesto događaja i nakon kratke potjere zaustavila muškarca kod Karl-Sarg-Gasse. Osumnjičeni se pokazao krajnje agresivnim, vrijeđao je policajce i prijetio im ubistvom.

Pošto je 31-godišnjak ignorisao naređenja i postajao sve agresivniji, policija je bila primorana upotrijebiti biber sprej. Tek tada su ga uspjeli privesti.

Protiv muškarca je podnijeta prijava zbog višestrukog oštećenja imovine, ozbiljnih prijetnji i otpora prema državnim organima.

# BEČ
# AUSTRIJA
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