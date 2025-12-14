Više osoba ranjeno u pucnjavi kod Univerziteta Bronwn, oglasio se i Tramp

Hiljade svjedoka prijavile su pucnjavu na Univerzitetu Brown u Providensu, državi Rod Ajland, a neki su potvrdili da ima povrijeđenih. Na kampus su brzo stigla vozila hitne pomoći.
Univerzitet je odmah obavijestio studente da se sakriju ili evakuišu nakon što se čula pucnjava.
Prvobitno se govorilo da je policija uhapsila osumnjičenog, ali je kasnije potvrđeno da zasad nema uhapšenih, niti je poznat broj napadača. Potraga je u toku.
Svjedoci za lokalni medij WJAR opisali su kako su vidjeli više od deset vozila hitne pomoći koja su pružala pomoć povrijeđenima. Najmanje jedna osoba je reanimirana na licu mjesta, dok su dvije prevezene na nosilima.
- Vidio sam gomilu automobila kako jure prema mjestu događaja i, nažalost, vidio sam nekoga na zemlji. Izgledalo je kao da ga reanimiraju - rekao je Džib Daja, stanovnik Providencea koji je bio u blizini kada je pucnjava počela.
Dodao je: "Vidio sam kako ih na nosilima odnose."
Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se povodom pucnjave na svojoj društvenoj mreži Truth, navodeći da je obaviješten o incidentu.
- Bože blagoslovi žrtve i porodice žrtava - napisao je Tramp.