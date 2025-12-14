Više osoba ranjeno u pucnjavi kod Univerziteta Bronwn, oglasio se i Tramp

Hiljade svjedoka prijavile su pucnjavu na Univerzitetu Brown u Providensu, državi Rod Ajland, a neki su potvrdili da ima povrijeđenih. Na kampus su brzo stigla vozila hitne pomoći.

Univerzitet je odmah obavijestio studente da se sakriju ili evakuišu nakon što se čula pucnjava.

Prvobitno se govorilo da je policija uhapsila osumnjičenog, ali je kasnije potvrđeno da zasad nema uhapšenih, niti je poznat broj napadača. Potraga je u toku.