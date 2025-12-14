Novi detalji pucnjave u SAD: Preminula dva studenta, devet osoba povrijeđeno, pojavio se snimak napadača

Naoružani napadač otvorio je vatru na Univerzitetu Brown u subotu poslijepodne, pri čemu su poginula najmanje dva studenta. Vlasti i dalje tragaju za osumnjičenim. Pojavljuju se novi podaci o osumnjičenom napadaču: Muškarac za kojeg se vjeruje da je osumnjičeni, opisan kao osoba u tamnoj odjeći i starosti oko 30 godina, viđen je na snimku kako hoda niz Hope Street, u blizini mjesta gdje se napad dogodio. Svjedoci su naveli da je možda nosio sivu kamuflažnu masku, saopćila je policija.

Stanovnicima poručeno da ostanu u zatvorenom: Naredba da se ostane u skloništu i dalje je na snazi za stanovnike u i oko kampusa Univerziteta Brown. Policija će ulaziti u neke stambene objekte kako bi ljude ispratila na sigurne lokacije, saopćio je Univerzitet u upozorenju objavljenom nešto poslije 23 sata. U nedjelju će u gradu biti pojačano prisustvo policije, rekao je gradonačelnik Providencea Bret Smajli. Također je poručio da preporučuje da stanovnici otkazuju svoje planove za vikend dok potraga za osumnjičenim traje. Učionice na kampusu pretražene: Policijski službenici pretražili su neke objekte u okolini Univerziteta Brown i evakuisali studente iz učionica u kojima su se zabarikadirali radi vlastite sigurnosti.