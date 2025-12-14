Sve žrtve pucnjave na univerzitetu su studenti: I dalje traje potraga za napadačem

Sve osobe ubijene ili povrijeđene u subotnjoj pucnjavi na Univerzitetu Brown bili su studenti, potvrdila je predsjednica Univerziteta Kristina H. Pakson, nazvavši to "nezamislivo tragičnim danom".
Podsjećamo, u pucnjavi su ubijene dvije, a ranjeno devet osoba.
Pakson je napomenula je da policija još uvijek radi na uklanjanju studenata iz prostorija Univerziteta te da je napadač na slobodi.
- Policija Providencea savjetovala je da naš kampus mora ostati u karanteni. Prioritet je osigurati sigurnost svih - poručila je.
Paksson je također dala ažurirane informacije o povrijeđenim. Jedna osoba je puštena iz bolnice. Što se tiče osmero studenata koji su još uvijek u bolnici, šestero ih je u kritičnom, ali stabilnom stanju, jedan je u kritičnom stanju, a jedan u stabilnom stanju.
Svi ispiti koji su se trebali održati danas bit će odgođeni.
Gradonačelnik Providencea Bret Smajli kazao je kako vlasti trenutno ne vjeruju kako postoji "ikakva konkretna, trajna prijetnja" od osumnjičenog. Uprkos tome, za ljude na području kampusa i okolnih ulica još je na snazi naredba da ostanu u zatvorenom.
- Naredba da se ostane u zatvorenom omogućuje policiji i drugim službama da obave svoj posao u prvoj fazi istrage - rekao je Smajli.