Sve žrtve pucnjave na univerzitetu su studenti: I dalje traje potraga za napadačem

Sve osobe ubijene ili povrijeđene u subotnjoj pucnjavi na Univerzitetu Brown bili su studenti, potvrdila je predsjednica Univerziteta Kristina H. Pakson, nazvavši to "nezamislivo tragičnim danom".

Podsjećamo, u pucnjavi su ubijene dvije, a ranjeno devet osoba.

Pakson je napomenula je da policija još uvijek radi na uklanjanju studenata iz prostorija Univerziteta te da je napadač na slobodi.

- Policija Providencea savjetovala je da naš kampus mora ostati u karanteni. Prioritet je osigurati sigurnost svih - poručila je.