Masakr na plaži u Sidneju: Napadači pucali na ljude, ubijeno deset osoba

Prema pisanju australijskih medija, dvojica napadača su otvorila vatru na Hanuka događaju, za koji se sumnja da je bio meta napada koji je planiran mjesecima. Navodno je više od 1.000 ljudi bilo na ovoj manifestaciji. Prema informacijama jedan je napadač ubijen iz vatrenog oružja, a drugi je upucan i nalazi se u zatvoru.

Tokom obilježavanja Hanuke na čuvenoj Bondi plaži u Sidneju navodno je ubijeno najmanje 10 ljudi.

Kako saznaje NewsWire potvrđeno je da je 10 ljudi mrtvo. Međutim, još uvijek nema zvanične potvrde.

Portparol hitne pomoći Novog Južnog Velsa rekao je da su bolničari pozvani u 18:45 zbog izvještaja o više ljudi upucanih na plaži Bondi.

Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci sa lica mjesta, koji opisuju haotično stanje nakon što je odjeknula pucnjava.