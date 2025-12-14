Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

STRAVIČNO

Masakr na plaži u Sidneju: Napadači pucali na ljude, ubijeno deset osoba

Tokom obilježavanja Hanuke na čuvenoj Bondi plaži u Sidneju navodno je ubijeno najmanje 10 ljud

Pucnjava na plaži u Sidneju. Društvene mreže

Dž. M.

14.12.2025

Tokom obilježavanja Hanuke na čuvenoj Bondi plaži u Sidneju navodno je ubijeno najmanje 10 ljudi. 

Prema pisanju australijskih medija, dvojica napadača su otvorila vatru na Hanuka događaju, za koji se sumnja da je bio meta napada koji je planiran mjesecima. Navodno je više od 1.000 ljudi bilo na ovoj manifestaciji. Prema informacijama jedan je napadač ubijen iz vatrenog oružja, a drugi je upucan i nalazi se u zatvoru.

Kako saznaje NewsWire potvrđeno je da je 10 ljudi mrtvo. Međutim, još uvijek nema zvanične potvrde.

Portparol hitne pomoći Novog Južnog Velsa rekao je da su bolničari pozvani u 18:45 zbog izvještaja o više ljudi upucanih na plaži Bondi.

Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci sa lica mjesta, koji opisuju haotično stanje nakon što je odjeknula pucnjava. 

Policija je apelovala na ljude da izbjegavaju ovaj dio grada.
# PUCNJAVA
# SIDNEJ
# PLAŽA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (25)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.