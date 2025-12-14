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UBIJENO 10 LJUDI

Pojavili se snimci hapšenja napadača nakon masakra u Sidneju: Jednog napadača reanimiraju

Snimci prikazuju i druge muškarce koji primaju medicinsku pomoć, dok je jedan od njih odveden bez majice, s rukama iza leđa

Hapšenje napadača. Platforma X

Dž. M.

14.12.2025

Na društvenim mrežama su se pojavili snimci policije Novog Južnog Velsa kako reanimira jednog od osumnjičenih napadača nakon masovne pucnjave na plaži Bondi, u kojoj je poginulo 10 ljudi. Snimci prikazuju i druge muškarce koji primaju medicinsku pomoć, dok je jedan od njih odveden bez majice, s rukama iza leđa.

Na drugom snimku se vidi kako policija čuva dvojicu muškaraca na zemlji, sa sačmaricom ispod jednog od njih i više ispražnjenih čahura na zemlji.

U nedjelju navečer je došlo do masovne pucnjave na čuvenoj Bondi plaži u Sidneju, a najmanje 10 ljudi je ubijeno.

Sumnja se da su napadači mjesecima planirali napad na Hanuka događaj, koji je okupio više od 1.000 ljudi.

# PUCNJAVA
# SIDNEJ
# HAPŠENJE
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