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SIDNEJ

Pogledajte kako je hrabri prolaznik zaustavio napadača s plaže i uperio pušku u njega: Stradalo najmanje 10 osoba

Društvenim mrežama kruži veliki broj šokantnih snimaka, a na jednom se može vidjeti kako slučajni prolaznik hrabro zaustavlja napadača

Uperio pušku u napadača. Screenshot

S. S.

14.12.2025

Najmanje deset osoba izgubilo je život u masovnoj pucnjavi na plaži Bondi u Sidneju, a s mjesta događaja stižu potresni i uznemirujući snimci.

Za sada nije poznato koliko je napadača učestvovalo u oružanom napadu koji se desio tokom obilježavanja Hanuke, događaja kojem je prisustvovalo više od hiljadu ljudi. Na jednom od snimaka vidi se kako policija pruža pomoć jednom napadaču, dok drugog odvode s lisicama na rukama.

Društvenim mrežama kruži veliki broj šokantnih snimaka, a na jednom se može vidjeti kako slučajni prolaznik hrabro zaustavlja napadača. Prema snimku, on se najprije skriva iza automobila, zatim mu se prikrada, obara ga na tlo i oduzima oružje, dok se u pozadini čuju pucnji. Snimci su izuzetno uznemirujući.

Australijski premijer Entoni Albaneze u pisanoj izjavi je naveo da su scene u Bondiju su šokantne i duboko uznemirujuće.

– Policija i hitne službe nalaze se na terenu i čine sve kako bi spasili živote. Moje misli su uz svaku osobu koja je pogođena – poručio je Albaneze.

Portparol hitne pomoći savezne države Novi Južni Vels izjavio je da su dojavu o pucnjavi na plaži Bondi zaprimili u 18.45 sati po lokalnom vremenu, nakon prijava da je više osoba upucano.

Za sada nije saopšten broj povrijeđenih. Policija Novog Južnog Velsa potvrdila je da interveniše zbog incidenta na plaži Bondi te pozvala građane da izbjegavaju to područje.

# PUCNJAVA
# AUSTRALIJA
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