Pogledajte kako je hrabri prolaznik zaustavio napadača s plaže i uperio pušku u njega: Stradalo najmanje 10 osoba

Najmanje deset osoba izgubilo je život u masovnoj pucnjavi na plaži Bondi u Sidneju, a s mjesta događaja stižu potresni i uznemirujući snimci.

Za sada nije poznato koliko je napadača učestvovalo u oružanom napadu koji se desio tokom obilježavanja Hanuke, događaja kojem je prisustvovalo više od hiljadu ljudi. Na jednom od snimaka vidi se kako policija pruža pomoć jednom napadaču, dok drugog odvode s lisicama na rukama.

Društvenim mrežama kruži veliki broj šokantnih snimaka, a na jednom se može vidjeti kako slučajni prolaznik hrabro zaustavlja napadača. Prema snimku, on se najprije skriva iza automobila, zatim mu se prikrada, obara ga na tlo i oduzima oružje, dok se u pozadini čuju pucnji. Snimci su izuzetno uznemirujući.