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Pucnjava u Sidneju bila na događaju povodom Hanuke: Ubijeno 10 osoba, među njima jedan napadač, ranjeno 18

Ranjen i savjetnik prvog čovjeka židovske zajednice u Australije, drugi napadač u kritičnom stanju

Drama u Australiji. AP Photo/Mark Baker

S. S.

14.12.2025

Na plaži Bondi u Sidneju ubijeno je deset osoba, a među njima je i jedan napadač, dok je drugi u kritičnom stanju.

Hitna pomoć je potvrdila da se 18 osoba nalazi u bolnici, a bolničari još pružaju pomoć drugima na licu mjesta. U ovom trenutku nije poznato u kakvom su stanju povrijeđene osobe, izuzev napada.

Podsjećamo, sve se desilo tokom židovskog obilježavanja praznika Hanuke.

Australski premijer Entoni Albaneze opisao je scene s plaže kao šokantne i uznemiravajuće.

- Sarađujemo s policijom NSW-a i pružit ćemo daljnje informacije čim se potvrde. Policija i hitne službe su na terenu i rade na spašavanju života - rekao je.

Aleks Rivčin, suizvršni direktor Izvršnog vijeća australskih židova, potvrdio je za Sky News da se pucnjava dogodila na događaju na plaži u čast židovskog festivala Hanuke.

- Ovo je židovska zajednica u svom najboljem izdanju okupljena kako bi obilježila sretni događaj. Ako smo namjerno ciljani na ovaj način, to je nešto što niko od nas nikada nije mogao zamisliti. To je užasna stvar - rekao je.

Istakao je da je njegov savjetnik ranjen u napadu.

Među ranjenim osoba su i policajci, koji su zaustavili napadače.

# SIDNEJ
# AUSTRALIJA
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