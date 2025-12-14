Broj stradalih se povećao na 12, 29 osoba povrijeđeno: Napad okarakteriziran kao teroristički, ciljana židovska zajednica

Premijer Novog Južnog Velsa Kris Mins potvrdio je da je pucnjava na plaži Bondi bila usmjerena na židovsku zajednicu u Sidneju.
SIDNEJ
Prvog dana Hanuke, ono što je trebala biti noć mira i radosti proslavljena u toj zajednici s porodicama i pristalicama uništeno je ovim užasnim, zlim napadom, kaže Mins
Policija na terenu. AP Photo/Mark Baker
Premijer Novog Južnog Velsa Kris Mins potvrdio je da je pucnjava na plaži Bondi bila usmjerena na židovsku zajednicu u Sidneju.
Povjerenik policije Novog Južnog Velsa Mal Lanjon je izjavio da je najmanje 12 ljudi ubijeno, a 29 povrijeđeno.
Lanjon također kaže da je napad proglasio terorističkim aktom u 21:36 po lokalnom vremenu.
- Ovaj napad je bio osmišljen kako bi ciljao židovsku zajednicu u Sidneju. Prvog dana Hanuke, ono što je trebala biti noć mira i radosti proslavljena u toj zajednici s porodicama i pristalicama uništeno je ovim užasnim, zlim napadom - rekao je Mins.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"
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