Broj stradalih se povećao na 12, 29 osoba povrijeđeno: Napad okarakteriziran kao teroristički, ciljana židovska zajednica

Premijer Novog Južnog Velsa Kris Mins potvrdio je da je pucnjava na plaži Bondi bila usmjerena na židovsku zajednicu u Sidneju.

- Ovaj napad je bio osmišljen kako bi ciljao židovsku zajednicu u Sidneju. Prvog dana Hanuke, ono što je trebala biti noć mira i radosti proslavljena u toj zajednici s porodicama i pristalicama uništeno je ovim užasnim, zlim napadom - rekao je Mins.