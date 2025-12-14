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NAVID AKRAM

Ovo je jedan od osumnjičenih za masakr tokom obilježavanja Hanuke: Porijeklom je iz Pakistana

Jedan od dvojice napadača identifikovan je kao Navid Akram nakon što je policija izvršila raciju u njegovoj kući u zapadnom Sidneju

Osumnjičeni za napad. Platforma X

S. S.

14.12.2025

Svjedoci pucnjave na plaži u Sidneju su rekli da su dvojica muškaraca izašla iz vozila i otvorila vatru oko 18.40 u nedjelju, a na objavljenim snimcima se čuju pucnji u turističkoj ulici.

Napadači, od kojih je jedan ubijen, a jedan u pritvoru, navodno su htjeli da aktiviraju i bombu.

Jedan od dvojice napadača identifikovan je kao Navid Akram nakon što je policija izvršila raciju u njegovoj kući u zapadnom Sidneju.

Također je kasno u nedjelju uvečer potvrđeno da je u blizini incidenta pronađen niz sumnjivih predmeta, uključujući improvizovanu eksplozivnu napravu. Predmete ispituju stručnjaci.

– Ovi muškarci su zaustavili svoj automobil, stavili crnu zastavu sa amblemom na vetrobransko staklo, a zatim prešli preko pješačkog mosta i počeli da pucaju – ispričao je jedan od svjedoka za Daily mail.

Tim Hamilton je bio sa prijateljima u Sjevernom Bondiju kada je pomislio da je čuo pucnjavu iz automobila.

– Ustao sam i pogledao preko, a onda sam vidio ljude na plaži kako brzo bježe iz tog područja – rekao je on.

U pucnjavi na proslavi Hanuke, jevrejskog praznika svjetlosti, na plaži Bondi u Sidneju ubijeno je 12 osoba, kao i jedan od dva napadača, saopštila je lokalna policija. Ranjeno je 29 osoba.

# MASAKR
# SIDNEJ
# AUSTRALIJA
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