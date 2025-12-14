Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

10 MINUTA SMRTI

Video / Uznemirujuće: Pojavio se kompletan snimak masakra u Sidneju

U toku je pretres Akramove kuće u Bonirigu, a cijela ulica je blokirana

Nakon masakra u Austrlaiji. AP Photo/Mark Baker

S. S.

14.12.2025

Policija je opkolila kuću u jugozapadnom dijelu Sidneja za koju se vjeruje da pripada jednom od napadača s plaže Bondi.

Potvrđeno je da je Navid Akram jedan od dvojice osumnjičenih koji su u nedjelju oko 19 sati otvorili vatru tokom jevrejskog događaja povodom Hanuke.

U toku je pretres Akramove kuće u Bonirigu, a cijela ulica je blokirana. Na tom području okupio se veći broj ljudi koji su pokušavali prići objektu, no policajci su ih upozoravali da se udalje.

– Nije sigurno, morate se vratiti – poručio je jedan od policajaca prisutnih na licu mjesta.

Prema navodima Daily Maila, Akramova porodica navodno je vlasnik ove nekretnine već oko godinu dana.

Podsjetimo, u masovnoj pucnjavi ubijeno je najmanje 12 osoba, dok je 29 ranjeno, a nadležne institucije su saopćile da se radi o terorističkom napadu.

U međuvremenu se pojavio i kompletan, desetominutni snimak napada, na kojem se vidi kako dvojica napadača pucaju na okupljene građane prije nego što su savladani.

Iz policije je saopćeno da je jedno povrijeđeno dijete prevezeno u bolnicu, kao i da su među teško ranjenima i dvojica policajaca, koji se nalaze u ozbiljnom, gotovo kritičnom stanju.

Nedugo nakon pucnjave, policija je u blizini plaže Bondi pronašla vozilo za koje se sumnjalo da se u njemu nalazi više improvizovanih eksplozivnih naprava.

– Naša jedinica za uklanjanje bombi trenutno radi na tom slučaju – ranije je saopćeno iz policije.

Do sada su identifikovana dvojica napadača. Jedan je ubijen vatrenim oružjem, dok je drugi ranjen i nalazi se u policijskom pritvoru.

# MASAKR
# AUSTRALIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (32)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.