Video / Uznemirujuće: Pojavio se kompletan snimak masakra u Sidneju

Policija je opkolila kuću u jugozapadnom dijelu Sidneja za koju se vjeruje da pripada jednom od napadača s plaže Bondi.
10 MINUTA SMRTI
U toku je pretres Akramove kuće u Bonirigu, a cijela ulica je blokirana
Nakon masakra u Austrlaiji. AP Photo/Mark Baker
Policija je opkolila kuću u jugozapadnom dijelu Sidneja za koju se vjeruje da pripada jednom od napadača s plaže Bondi.
Potvrđeno je da je Navid Akram jedan od dvojice osumnjičenih koji su u nedjelju oko 19 sati otvorili vatru tokom jevrejskog događaja povodom Hanuke.
U toku je pretres Akramove kuće u Bonirigu, a cijela ulica je blokirana. Na tom području okupio se veći broj ljudi koji su pokušavali prići objektu, no policajci su ih upozoravali da se udalje.
– Nije sigurno, morate se vratiti – poručio je jedan od policajaca prisutnih na licu mjesta.
Prema navodima Daily Maila, Akramova porodica navodno je vlasnik ove nekretnine već oko godinu dana.
Podsjetimo, u masovnoj pucnjavi ubijeno je najmanje 12 osoba, dok je 29 ranjeno, a nadležne institucije su saopćile da se radi o terorističkom napadu.
U međuvremenu se pojavio i kompletan, desetominutni snimak napada, na kojem se vidi kako dvojica napadača pucaju na okupljene građane prije nego što su savladani.
Iz policije je saopćeno da je jedno povrijeđeno dijete prevezeno u bolnicu, kao i da su među teško ranjenima i dvojica policajaca, koji se nalaze u ozbiljnom, gotovo kritičnom stanju.
Nedugo nakon pucnjave, policija je u blizini plaže Bondi pronašla vozilo za koje se sumnjalo da se u njemu nalazi više improvizovanih eksplozivnih naprava.
– Naša jedinica za uklanjanje bombi trenutno radi na tom slučaju – ranije je saopćeno iz policije.
Do sada su identifikovana dvojica napadača. Jedan je ubijen vatrenim oružjem, dok je drugi ranjen i nalazi se u policijskom pritvoru.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"