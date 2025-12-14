Video / Uznemirujuće: Pojavio se kompletan snimak masakra u Sidneju

Policija je opkolila kuću u jugozapadnom dijelu Sidneja za koju se vjeruje da pripada jednom od napadača s plaže Bondi.

Potvrđeno je da je Navid Akram jedan od dvojice osumnjičenih koji su u nedjelju oko 19 sati otvorili vatru tokom jevrejskog događaja povodom Hanuke.

U toku je pretres Akramove kuće u Bonirigu, a cijela ulica je blokirana. Na tom području okupio se veći broj ljudi koji su pokušavali prići objektu, no policajci su ih upozoravali da se udalje.

– Nije sigurno, morate se vratiti – poručio je jedan od policajaca prisutnih na licu mjesta.

Prema navodima Daily Maila, Akramova porodica navodno je vlasnik ove nekretnine već oko godinu dana.

Podsjetimo, u masovnoj pucnjavi ubijeno je najmanje 12 osoba, dok je 29 ranjeno, a nadležne institucije su saopćile da se radi o terorističkom napadu. U međuvremenu se pojavio i kompletan, desetominutni snimak napada, na kojem se vidi kako dvojica napadača pucaju na okupljene građane prije nego što su savladani.