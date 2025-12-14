Kremlj je danas osudio izjave glavnog sekretara NATO-a, Marka Rutea (Mark Rutte), o pripremama za rat s Rusijom, nazvavši ih neodgovornima. Ruske vlasti smatraju da ove izjave ukazuju na to da Rute ne razumije ozbiljnost i razaranje koje je prouzročio Drugi svjetski rat.

Rute je u svom govoru u Berlinu u četvrtak izjavio da bi NATO trebao biti "spreman na razmjere rata koje su naši djedovi i pradjedovi ili prapradjedovi pretrpjeli" i ustvrdio da smo "mi sljedeća meta Rusije".

Kremlj je više puta odbacio tvrdnje NATO-a i nekih evropskih lidera da planira napasti članicu NATO-a kao "besmislicu" koju evropski lideri koriste za rasplamsavanje antiruske histerije.

- Ovo se čini kao izjava predstavnika generacije koja je uspjela zaboraviti kakav je zapravo bio Drugi svjetski rat - rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinaru državne televizije Pavelu Zarubinu, prenosi Hina.

- Oni nemaju razumijevanja, a nažalost, gospodin Rute, dajući tako neodgovorne izjave, jednostavno ne razumije o čemu govori - ustvrdio je.