Zelenski: Spremni smo odustati od NATO-a u zamjenu za sigurnosne garanacije

Takav potez predstavlja veliku promjenu za Kijev, koji je godinama zagovarao članstvo u NATO-u kao ključnu zaštitu od ruskih napada. Ta težnja bila je uvrštena i u Ustav Ukrajine. Istovremeno, riječ je o ispunjenju jednog od glavnih ratnih ciljeva Moskve, dok je Ukrajina do sada čvrsto odbijala bilo kakve teritorijalne ustupke Rusiji.

Ukrajina je spremna odreći se ambicije pridruživanja NATO-u u zamjenu za zapadna sigurnosna jamstva kao dio kompromisa za okončanje rata s Rusijom, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski uoči razgovora s američkim izaslanicima u Berlinu.

Zelenski je rekao da su sigurnosna jamstva Sjedinjenih Američkih Država, Evrope i drugih partnera, umjesto punopravnog članstva u NATO-u, kompromis s ukrajinske strane.

- Od samog početka želja Ukrajine bila je pridruživanje NATO-u, jer su to stvarna sigurnosna jamstva. Neki partneri iz SAD-a i Evrope nisu podržali taj smjer - rekao je Zelenski odgovarajući na pitanja novinara u WhatsApp grupi.

- Danas su zato bilateralna sigurnosna jamstva između Ukrajine i SAD-a, jamstva slična članu 5 za nas od SAD-a, te sigurnosna jamstva evropskih kolega, kao i drugih zemalja poput Kanade i Japana, prilika da se spriječi još jedna ruska invazija - dodao je.

Traži jamstva od Amerike

- I to je već kompromis s naše strane - poručio je ukrajinski predsjednik, naglašavajući da ta sigurnosna jamstva moraju biti pravno obavezujuća.

Zelenski je ranije pozvao na "dostojanstven" mir i čvrsta jamstva da Rusija neće ponovo napasti Ukrajinu, dok se pripremao za sastanak s američkim izaslanicima i evropskim saveznicima u Berlinu, s ciljem okončanja najsmrtonosnijeg sukoba u Evropi od Drugog svjetskog rata.

Pod pritiskom američkog predsjednika Donalda Trampa da potpiše mirovni sporazum koji je u početnoj fazi bio bliži zahtjevima Moskve, Zelenski je optužio Rusiju da odugovlači rat nastavkom smrtonosnih bombardiranja ukrajinskih gradova i energetske infrastrukture.

Iako tačan sastav učesnika sastanaka zakazanih za nedjelju i ponedjeljak nije zvanično objavljen, američki zvaničnik potvrdio je da posebni Trampov izaslanik Stiv Vitkof i predsjednikov zet Džared Kušner putuju u Njemačku na razgovore s ukrajinskim i evropskim predstavnicima.

Odluka o slanju Vitkofa, koji je ranije vodio pregovore s Ukrajinom i Rusijom o američkom mirovnom prijedlogu, tumači se kao signal da je Vašington uočio mogućnost napretka gotovo četiri godine nakon početka ruske invazije.

Poštena opcija

Zelenski je izjavio da Ukrajina, evropski partneri i SAD razmatraju plan od 20 tačaka te da bi njegov ishod trebao biti dogovor o prekidu vatre. Dodao je da Kijev trenutno nema direktne razgovore s Moskvom.

Prema njegovim riječima, prekid vatre duž postojećih linija fronta bio bi poštena opcija. Rusija, s druge strane, traži da Ukrajina povuče svoje snage iz dijelova istočnih regija Donjeck i Luhansk koje su još pod kontrolom Kijeva.

"Ukrajini je potreban mir pod dostojanstvenim uvjetima i spremni smo raditi što je moguće konstruktivnije. Naredni dani bit će ispunjeni diplomatijom. Izuzetno je važno da ona donese rezultate", napisao je Zelenski ranije na mreži X.

Njemački kancelar Fridrih Merc u ponedjeljak u Berlinu ugošćuje ukrajinskog predsjednika i evropske lidere na samitu, što predstavlja još jedan u nizu javnih izraza podrške Ukrajini od strane evropskih saveznika.

"Kritični trenutak"

Velika Britanija, Francuska i Njemačka rade na doradi američkog mirovnog prijedloga koji je, prema nacrtu objavljenom u novembru, predviđao da Ukrajina ustupi dodatne teritorije, odustane od članstva u NATO-u i prihvati ograničenja u pogledu veličine svojih oružanih snaga.

Evropski saveznici opisali su situaciju kao "kritični trenutak" koji bi mogao oblikovati budućnost Ukrajine, nastojeći istovremeno ojačati finansijsku poziciju Kijeva korištenjem zamrznute imovine Ruske centralne banke za finansiranje vojnog i civilnog budžeta.

Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije u decembru primio je Vitkofa i Kušnera. Kremlj je saopćio da je sastanak bio "konstruktivan", iako nije ostvaren značajniji napredak.

Zelenski je rekao da su stotine hiljada ljudi i dalje bez električne energije nakon ruskih napada na energetsku, grijanu i vodnu infrastrukturu širom zemlje, objavivši fotografije zapaljenih i uništenih zgrada.

- Rusija odugovlači rat i nastoji nanijeti što veću štetu našem narodu - rekao je Zelenski.

- Rusi su ove sedmice lansirali više od 1.500 jurišnih dronova, gotovo 900 navođenih avionskih bombi i 46 projektila različitih tipova na Ukrajinu - dodao je.