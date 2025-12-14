Svjedoci napada u Sidneju: Vidjeli smo krv i hiljade ljudi kako bježe

Svjedoci pucnjave koja se dogodila u Sidneju ispričali su kako su proživjeli trenutke potpunog haosa i straha dok je napad trajao. Njihova svjedočenja nude potresan uvid u scene koje su se odvijale tokom napada.
Lahlan Moran (32) iz Melburna čekao je svoju porodicu kada je začuo pucnje. U tom trenutku u ruci je držao pivo za brata, koje je ispustio čim je shvatio šta se događa.
- Čulo se nekoliko pucnjeva i potpuno sam se uspaničio, pa sam počeo bježati. Krenuo sam u sprint, jednostavno instinktivno. Trčao sam koliko god sam mogao brzo - rekao je Moran.
Dodao je da se pucnjava nastavila isprekidano oko pet minuta.
"Grejs (30) i njen partner Džoel Sardžent (30), također iz Melburna, nalazili su se u hotelskoj sobi kada su začuli snažne udarce.
Kada su pogledali kroz prozor, vidjeli su ljude kako bježe i pokušavaju se sakriti.
- Ljudi su vrištali, a zvuk pucnjave bio je nevjerovatno glasan. Bio je gotovo neprekidan, sigurna sam da je ispaljeno više od 50 metaka - rekla je Grejs.
"Vidio sam da krvari"
Ričard Hejsten prisustvovao je događaju "Hanuka uz more". Za australsku televiziju ABC ispričao je da se njegov unuk u tom trenutku igrao u dječijem kutku sa životinjama te da je u početku sve djelovalo normalno.
- Sklonio sam se na tlo. Ležao sam, a žena je bila tačno ispred mene i vidio sam da krvari. Skinuo sam majicu kako bih pokušao zaustaviti krvarenje - rekao je Hejsten.
Dodao je da misli kako je metak okrznuo njenu lobanju, ali da je sada, prema njegovim riječima, "dobro".
"Vidjeli smo hiljade ljudi kako bježe"
Zak Bejli rekao je za 9 News da su on i ostali u početku mislili da se radi o vatrometu.
- Čuli smo nešto što je zvučalo kao vatromet. Plaža je bila prepuna. A onda je tih ‘vatrometa’ bilo sve više. Odjednom smo vidjeli hiljade ljudi kako trče u jednom smjeru - ispričao je Bejli.
Naveo je da su se on i njegovi prijatelji sklonili u unutrašnjost objekta te se zaključali u toaletima, gdje su ostali dok situacija nije stavljena pod kontrolu.