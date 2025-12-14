Svjedoci napada u Sidneju: Vidjeli smo krv i hiljade ljudi kako bježe

Svjedoci pucnjave koja se dogodila u Sidneju ispričali su kako su proživjeli trenutke potpunog haosa i straha dok je napad trajao. Njihova svjedočenja nude potresan uvid u scene koje su se odvijale tokom napada. Lahlan Moran (32) iz Melburna čekao je svoju porodicu kada je začuo pucnje. U tom trenutku u ruci je držao pivo za brata, koje je ispustio čim je shvatio šta se događa.

- Čulo se nekoliko pucnjeva i potpuno sam se uspaničio, pa sam počeo bježati. Krenuo sam u sprint, jednostavno instinktivno. Trčao sam koliko god sam mogao brzo - rekao je Moran. Dodao je da se pucnjava nastavila isprekidano oko pet minuta. "Grejs (30) i njen partner Džoel Sardžent (30), također iz Melburna, nalazili su se u hotelskoj sobi kada su začuli snažne udarce.

Kada su pogledali kroz prozor, vidjeli su ljude kako bježe i pokušavaju se sakriti. - Ljudi su vrištali, a zvuk pucnjave bio je nevjerovatno glasan. Bio je gotovo neprekidan, sigurna sam da je ispaljeno više od 50 metaka - rekla je Grejs. "Vidio sam da krvari" Ričard Hejsten prisustvovao je događaju "Hanuka uz more". Za australsku televiziju ABC ispričao je da se njegov unuk u tom trenutku igrao u dječijem kutku sa životinjama te da je u početku sve djelovalo normalno. - Sklonio sam se na tlo. Ležao sam, a žena je bila tačno ispred mene i vidio sam da krvari. Skinuo sam majicu kako bih pokušao zaustaviti krvarenje - rekao je Hejsten.