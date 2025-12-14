Rođak heroja iz Sidneja: Ahmed je reagovao instinktivno, nije imao iskustva s oružjem, pogođen je s dva metka u ruku

Mustafa, rođak 43-godišnjeg muškarca koji je u Sidneju savladao napadača, govorio je za australijske medije o hrabrom podvigu Ahmeda al Ahmeda, koji je tokom pucnjave razoružao jednog od napadača.

Kako je naveo, Ahmed je pogođen s dva metka u ruku i trebao bi biti podvrgnut operativnom zahvatu. Ljekari bi, prema njegovim riječima, u narednim satima trebali dozvoliti porodici da ga posjeti nakon završetka operacije.