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HOROR U AUSTRALIJI

Uznemirujuće / Pojavili se novi snimci masakra u Sidneju

Policija Novog Južnog Velsa potvrdila je da je u pucnjavi na plaži Bondi u Sidneju ubijeno 12 osoba, uključujući jednog od napadača

Snimak napada. Platforma X

M. Až.

14.12.2025

Policija Novog Južnog Velsa potvrdila je da je u pucnjavi na plaži Bondi u Sidneju ubijeno 12 osoba, uključujući jednog od napadača. Drugi napadač se nalazi u kritičnom stanju, a jedan od njih identificiran je kao 24-godišnji Naveed Akram.

Tokom napada, ranjeno je 29 osoba. Na plaži Bondi u tom trenutku održavao se događaj povodom prvog dana židovske proslave Hanuke. Napad je službeno proglašen terorističkim.

Sky News objavio je novi snimak napada. Također, pojavio se i snimak napada snimljen dronom. Upozoravamo čitatelje da je sadržaj uznemirujući.

Stručnjaci za oružje analizirali su oružje korišteno u smrtonosnom napadu. Prema njihovim saznanjima, mlađi napadač, Naveed Akram, koristio je sportsku pušku marke Ruger s nišanom s crvenom točkom. Stariji napadač bio je naoružan poluautomatskom sačmaricom, također opremljenom istim tipom nišana. U napadu je korišteno i treće oružje koje još nije identificirano, navodi Sky News.

Sportska puška koju je koristio jedan od napadača pogodnija je za gađanje na većim udaljenostima, a stručnjaci su primijetili da nišan na njoj nije bio pravilno usklađen. Na temelju dostupnih snimki, procjenjuje se da su osumnjičenici imali određenu obuku, ali nisu bili visoko stručni u rukovanju oružjem.

# NAPAD
# SIDNEJ
# AUSTRALIJA
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