Uznemirujuće / Pojavili se novi snimci masakra u Sidneju

Policija Novog Južnog Velsa potvrdila je da je u pucnjavi na plaži Bondi u Sidneju ubijeno 12 osoba, uključujući jednog od napadača. Drugi napadač se nalazi u kritičnom stanju, a jedan od njih identificiran je kao 24-godišnji Naveed Akram.

Tokom napada, ranjeno je 29 osoba. Na plaži Bondi u tom trenutku održavao se događaj povodom prvog dana židovske proslave Hanuke. Napad je službeno proglašen terorističkim.

Sky News objavio je novi snimak napada. Također, pojavio se i snimak napada snimljen dronom. Upozoravamo čitatelje da je sadržaj uznemirujući.