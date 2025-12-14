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PAO S LITICE

Više od 10 mrtvih u nesreći školskog autobusa u Kolumbiji

Autobus je putovao iz karipskog grada Tolua za Medellin nakon školskog izleta

Nesreća u Kolumbiji. Platforma X

FENA

14.12.2025

Najmanje 10 ljudi je poginulo, a 20 je povrijeđeno nakon što je autobus sa školskom djecom pao sa litice u ruralnom području na sjeveru Kolumbije, saopštio je u nedjelju lokalni guverner.

U objavi na X-u, guverner Antioquie Andres Julian naveo je da je autobus putovao iz karipskog grada Tolua za Medellin nakon školskog izleta i da je prevozio učenike iz srednje škole Antioqueño.

- Do sada je zabilježeno više od 10 mrtvih i 20 povrijeđenih. Cijela bolnička mreža je spremna da pruži podršku u ovoj hitnoj situaciji - objavio je Julian.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# KOLUMBIJA
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